Correcaminos visita a CDMX

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de arrasar en la serie ante Gambusinos de Fresnillo, este viernes Correcaminos visita a los Diablos Rojos de la CDMX para enfrentar penúltima serie de la Temporada 2025 de la Liga Caliente de la LNBP

Los compromisos se disputarán viernes y sábado por lo que ambos juegos están programados a las 20:15 y 19:15 horas respectivamente en la duela del Gimnasio Juan de la Barrera, donde el equipo de Luis García Sevilla busca seguir escalando posiciones dentro de la tabla general, para de esta forma llegar a los Playinn en un mejor lugar.

El equipo de la UAT, logró llevarse la serie ante el equipo de Fresnillo, par de victorias que lo pusieron con el mismo récord que Panteras Negras y Halcones de Xalapa al llegar a 11 victorias y 13 derrotas.

Por su parte Diablos Rojos tuvo una serie complicada ante las Panteras Negras, donde el equipo capitalino logró llevarse la serie y de esta manera colocarse en el tercer puesto de la tabla general, teniendo 16 victorias y solo ocho derrotas en todo el torneo.