Correcaminos sigue invicto y es sublíder

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Al concluir la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga Premier, el equipo Correcaminos se colocó en el segundo puesto de la tabla de filiales con nueve unidades, manteniendo el invicto.

Con dos victorias y tres empates, el cuadro de la UAT se ubica únicamente por debajo de Cimarrones de Sonora, líder general con 10 puntos en el torneo.

La UAT es el único equipo filial que aún conserva el invicto en el presente campeonato. En casa ha ganado dos compromisos y empatado uno; mientras que como visitante ha rescatado dos unidades de seis posibles.

En el tercer lugar de la tabla general aparece Leones Negros de la UdeG, con ocho puntos. Más abajo se encuentra Celaya, con siete unidades; mientras que Mineros de Zacatecas ocupa el último lugar con apenas cuatro.

De las mejores defensas

Correcaminos Premier ha destacado por su solidez defensiva, lo que ha sido clave para sostener el invicto y sumar en las cinco jornadas disputadas.

Los naranjas han mantenido su arco en cero en tres partidos (ante Lobos, Halcones y Zitácuaro). En total, solo han recibido dos goles, frente a Córdoba y Atlético Hidalgo.

Gracias a ello, el guardameta Miguel Martínez Montoya se ubica entre los porteros menos goleados de la Liga Premier.