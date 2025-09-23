Venados U-13, campeones invictos en el San Luis Bowl

Ciudad Victoria.- El equipo Venados U-13 se coronó campeón invicto en el Torneo San Luis Bowl de tochito bandera, disputado en San Luis Potosí.

Con un juego sólido y en conjunto, los Venados demostraron su calidad en cada partido. El roster campeón estuvo conformado por Amélie Contreras Sánchez, Andrea Aneth Castillo Meléndez, Carlos Enrique Wong Valdez, Francisco Javier Padilla Cabrera, Mario Alberto Hernández Ruiz, Bruno Ramírez Galván y Antonio García.

Bajo la dirección del coach Mario Alberto Hernández Carreón, el conjunto cerró el torneo sin conocer la derrota y levantó el trofeo como el mejor de la categoría.