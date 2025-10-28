Correcaminos cae al tercer lugar

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Tras el empate 0-0 ante Zacatepec en la jornada 1 de la Serie A de la Liga Premier, el equipo de Correcaminos descendió al tercer puesto de la tabla de filiales de la Segunda División.

Actualmente, el conjunto dirigido por Jorge Dimas suma 14 unidades, producto de tres victorias, cinco empates y dos derrotas en el presente torneo.

El primer lugar lo ocupa Cimarrones de Sonora, que se mantiene firme en la cima con 21 puntos, seguido por Leones Negros, que registra 17 unidades.

Por su parte, Celaya y Mineros de Fresnillo FC cuentan con 11 puntos, y se mantienen cerca de alcanzar al representativo de la UAT.

Cabe señalar que en la próxima jornada, FC Santiago recibirá a Correcaminos en la Capilla Soccer Park, el 7 de noviembre a las 18:00 horas.