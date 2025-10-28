Comerciantes abandonan un mercado en el centro de Victoria

Ciudad Victoria.– El Mercado de Guadalupe, ubicado entre el 4 y 5 Boulevard, a unos pasos de la zona centro de la capital tamaulipeca sobrevives con la mayoría de sus locales cerrados y casi sin visitantes.

El sitio luce con numerosos locales vacíos, cortinas abajo y pasillos silenciosos donde apenas unos cuantos comerciantes se mantienen en pie de lucha.

A este panorama se suma la falta de afluencia de compradores, que desde hace varios años ha ido disminuyendo de forma alarmante. “No hay gente, ya casi nadie viene al mercado”, comentó una comerciante, quien lamenta que el flujo de visitantes se haya desplazado hacia centros comerciales o tiendas más grandes.

Frente a esta situación varios comerciantes han optado por salir a las calles y colocarse como vendedores ambulantes. Según explican, esta alternativa les permite ahorrar el pago de renta y, al mismo tiempo, aprovechar el mayor tránsito de peatones en las banquetas del centro de la ciudad.

Los locales dentro del Mercado de Guadalupe pertenecen a propietarios particulares, quienes también enfrentan pérdidas debido a la falta de arrendatarios. Algunos incluso han optado por ponerlos a la venta a precios muy bajos, ofreciendo espacios por tan solo 50 mil pesos, una cifra que califican como “de regalo” considerando su ubicación.

Pese al desánimo general, algunos comerciantes se mantienen firmes y continúan abriendo sus puertas todos los días esperando de que la situación mejore.

Sin embargo, coinciden en que se requiere apoyo por parte de las autoridades municipales y estatales para reactivar el mercado, atraer visitantes y ofrecer incentivos a quienes aún confían en este espacio tradicional.