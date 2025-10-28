Fiesta en el Mercado Argüelles: comerciantes celebran a San Judas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 28 de octubre . — Entre música, danzas y fervor religioso, los comerciantes del histórico Mercado Argüelles iniciaron este martes su jornada con una celebración en honor a San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, en una muestra más de la profunda fe y cultura popular que caracteriza a este emblemático espacio victorense.

Desde temprana hora, un grupo de jóvenes realizó danzas tradicionales frente a los locales, mientras los vendedores y visitantes se unían en aplausos y plegarias.

Muchos transeúntes se detuvieron a observar y participar en la festividad, que año con año reúne a fieles y curiosos por igual.

El Mercado Argüelles, con más de un siglo de historia, volvió a convertirse en punto de encuentro para la comunidad, demostrando que su esencia y vitalidad permanecen intactas pese al crecimiento de las grandes cadenas de autoservicio en la ciudad.

“Es una tradición que no podemos perder. San Judas nos cuida y el mercado sigue vivo gracias a él y a la gente que nos visita todos los días”, comentó una de las locatarias mientras acomodaba flores frente a una imagen del santo.

Así, entre el aroma del incienso, el color de los puestos y la música de fondo, el Mercado Argüelles reafirmó su papel como un bastión de la cultura popular victorense y un símbolo de la fe que perdura generación tras generación.