Búhos Vs. Dragones, la final de Voli Varonil, Interfacultades UAT ZC

Victoria, Tamaulipas.- Tras celebrada la ronda Semifinal, Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria y Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, avanzaron a la gran final del Torneo de Voleibol Varonil Interfacultades Zona Centro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Los duelos por el pase a la final se disputaron en la cancha central del Gimnasio Multidisciplinario, donde los Búhos FDCSV perdieron el primer set, 15-25, empataron al vencer en el segundo 25-13 a Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria y en el definitivo se impusieron 15-9.

En la otra Semifinal, los Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante superaron con parciales de 25-15 y 25-15 a Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria.

De esta manera, el próximo martes 28 de octubre disputarán la gran final, en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria, en horario por confirmar.

En lo que respecta a la rama femenil, Abeja de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano eliminó a las chicas de la Facultad de Medicina Veterinaria, 25-19 y 25-16.

La otra llave, de esta ronda, se disputará este viernes 24 de octubre a las 11:00 de la mañana en el mismo escenario, siendo los representativos de la Facultad de Comercio y Administración Victoria y Facultad de Enfermería, los protagonistas.

También el martes 28, se disputará la final femenil, mismo escenario, horario estelar.