Se juega Semana 2 en Novatos LUFAUAT

Victoria, Tamaulipas.- Con el duelo entre Bravos UAMRR y Zorros FCAV, este viernes 24 de octubre se pone en marcha la Semana 2 de la Temporada 2025 de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Categoría Novatos.

La reedición de la final que ambos equipos disputaron en 2023, nuevamente se jugará en el Campo de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, a partir de las 13:00 horas.

Los Bravos, ahora bajo el mando del coach Adalberto Cobos, buscarán ligar su segunda victoria del torneo, pero enfrente tendrán a los Zorros, equipo que en este mismo escenario le ganó la final del 2023 con marcador de 10-0, en aquel entonces los de la UAMRR eran dirigidos por el coach Gerardo Carranza.

Los de la Facultad de Comercio, con el coach Carlos Álvarez al frente, tendrán su primera salida a carretera y viajarán a Reynosa con la consigna de mantener el invicto, luego de pegarle 16-14 a los Vaqueros en la jornada inaugural.

El sábado 25 de octubre se disputará el resto de la jornada.

A las 12:00 horas en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, del Centro Universitario Victoria, Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias reciben a los Coyotes del Tecnológico Nacional de México, Campus Reynosa.

Ambos equipos perdieron en la Semana 1.

A las 13:00 horas, en el Estadio Olímpico del Centro Universitario Sur, los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico reciben a Cuernos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

La semana anterior, Búhos avasalló 52-0 a Dragones y los Veterinarios vencieron 20-12 a Castores de la FIT.

Finalmente, en el emparrillado del Auditorio Municipal de El Mante, también a la una de la tarde del sábado 25, Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante reciben los Coyotes del Tec Reynosa.