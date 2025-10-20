Armando Arce regresa a Correcaminos

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A poco más de un mes de que Javier Garibaldi de la Teja dejara la presidencia del Club Correcaminos, finalmente se anunció a su sucesor: el victorense Armando Arce Serna, quien regresa al frente del equipo universitario.

Arce Serna vivirá su segundo periodo como presidente del club de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), luego de haber ocupado el cargo entre 2007 y 2011, etapa en la que Correcaminos se consolidó como uno de los equipos más competitivos y cercanos a lograr el ansiado regreso a la Primera División, hoy conocida como Liga MX.

Fue en 2007 cuando Enrique de la Garza dejó la presidencia de Correcaminos para dar paso a Arce Serna. Durante su gestión, que se extendió hasta 2011 y coincidió con la administración estatal de Eugenio Hernández Flores, dirigió al equipo en 130 compromisos, con un saldo de 52 victorias, 40 empates y 38 derrotas.

De acuerdo con los registros oficiales de la Liga, durante la “era Arce Serna” el conjunto universitario sumó 196 de 390 puntos disputados, alcanzando un porcentaje de efectividad del 50%.

Entre los logros más destacados de su gestión se encuentra la marca impuesta en 2007, cuando Correcaminos alcanzó 36 puntos en un torneo, superando su récord histórico en la Primera División “A”. En esa misma temporada, el equipo también estableció una racha de nueve victorias consecutivas, la más larga en su historia hasta ese momento.

Cabe destacar que Armando Arce Serna fue uno de los principales impulsores del proyecto que derivó en el campeonato de 2011, con el que Correcaminos rompió una sequía de 23 años sin títulos. Junto con el estratega argentino Jorge “Negro” Almirón, sentó las bases de aquel plantel que posteriormente se coronó campeón.