Renuncia Felipe Garza Narváez a la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Con prácticamente 58 años en el servicio público, esta tarde, Felipe Garza Narváez informó que renunció al cargo de titular de la Secretaría de Gobernación en el estado de Tamaulipas.

A través de un video, reveló que la renuncia ya la había presentado “desde hace tiempo”, y fue hasta este lunes cuando le fue aceptada su dimisión al cargo.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el político tamaulipeco publicó; “quiero informarles que hace un momento recibí una llamada de la Ciudad de México, de mis superiores, informándome que había sido aceptada la renuncia que habíamos presentado desde hace tiempo aquí en la titularidad de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas”.

Agradeció en primer lugar a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo por la oportunidad que le dio de servir en su gobierno; al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y al titular del Poder Ejecutivo del Estado Américo Villarreal Anaya.

“En el gobierno anterior y agradecerle también al señor Gobernador su apoyo, a los alcaldes, alcaldesas, presidentas y presidentes municipales, a los delegados, delegadas de las diferentes dependencias federales, a todas las organizaciones sociales con las que tuve el gusto de compartir diferentes temas inherentes a mi responsabilidad como representante de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas hasta el día de hoy”.

Garza Narváez dijo que se tomará unas vacaciones de diez días y posteriormente volverá el día primero de noviembre para entregar las oficinas y llevar a cabo el proceso de entrega recepción con quien habrá de ser el nuevo titular de la Delegación de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas.

“Según acordé con mis superiores llegará seguramente el nuevo titular”.

Por último, Garza Narváez cerró su video publicado en redes sociales con un agradecimiento.

“Agradecerles su confianza, agradecerles el tiempo que me permitieron al lado de ustedes servir a Tamaulipas a lo largo de ya prácticamente 58 años que tengo en el servicio público”.

“Les mando un abrazo afectuoso, un abrazo cariñoso, mi agradecimiento a todas las dependencias, a todos mis colaboradores que con mucha lealtad y con mucha entrega me han acompañado en este tiempo, y espero saludarlos muy pronto a todas y a todos ustedes que nos tenemos un afecto desde hace muchos años, muchas gracias por todo, un gran abrazo para todos».