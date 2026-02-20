Ante Tampico no se juega… se gana: Nahum

Por Andrés Ramírez Acosta

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el firme compromiso de que Correcaminos necesita sumar los tres puntos en la edición XLIII del Clásico Tamaulipeco, el delantero Nahum Gómez aseguró que estos partidos no se juegan… se ganan.

“Los clásicos no se juegan, se ganan. Nos vamos a preparar de la mejor manera para competir allá”, expresó.

Señaló que el equipo viajará a Tampico con la convicción de conseguir la victoria, la cual tiene un valor especial por tratarse de un clásico.

“El equipo ha ido mejorando; sabemos que todavía nos falta mucho por trabajar, pero vamos por buen camino”, comentó.

Indicó que el conjunto ha venido de menos a más a lo largo de las seis jornadas disputadas, por lo que considera fundamental sumar en el Clásico, ya que una victoria les permitiría escalar posiciones en la tabla general.

“Vamos a buscar el triunfo no solo en el Clásico, sino también ante Club Deportivo Tapatío, rival al que enfrentaremos en la Jornada 8. Es importante sumar y darle alegrías a nuestra afición”, añadió.

En el plano individual, el atacante de Correcaminos se ha convertido en un referente ofensivo del equipo, al registrar dos goles y dos asistencias en los últimos tres compromisos.