Abejas y Alces defienden el trono en Tochito de Interfacultades UAT ZC

Victoria, Tamaulipas.- Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, mantienen intacta la corona que ostentan como campeones del Tochito, en los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Este martes 28 de octubre, se llevaron a cabo los 24 partidos de la fase de grupos, en las 4 canchas que se trazaron en el emparrillado del Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, jornada que inició a las 10:00 de la mañana y concluyó a las 4 de la tarde.

Las Alces actuales campeonas de la rama femenil, dirigidas por el coach Homero Zavala, avanzaron en segundo lugar del Grupo A con récord de 2 partidos ganados y uno perdido, por lo que en la Semifinal enfrentarán al primer lugar del Grupo B, Delfines de la Facultad de Enfermería (3-0).

En la otra llave, el equipo subcampeón de la rama femenil, Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, que concluyó en segundo lugar del Grupo B (2-1), disputará el pase a la final ante el primer lugar del Grupo A, Abejas UATSCDH (3-0).

Ambos partidos se juegan a las 12:00 horas, en el Estadio Universitario, este miércoles 29 de octubre.

En lo que respecta a la rama varonil, los actuales campeones, Abejas (3-0) se miden en semifinal a Delfines (2-1) y en la otra llave, Alces (3-0) enfrenta a Zorros (2-1), en duelos pactados a las 13:00 horas, en el mismo escenario.

La final femenil está programada a las 14:00 horas y la varonil a las 15:00, también en el Estadio Universitario.