Y acá es donde está la diferencia entre tres formas de decir que no. Bueno, una de las formas te dicen: “Bueno, ¿querés hacer tal cosa?”. Sí, es una de las formas de reaccionar. “Bueno, sí te lo voy a hacer, qué sé yo”. Es decir que es pasivo. Y te quedas con todo el fastidio. Hace mal a la salud.

La otra es ser agresivo. “¡No, no me vengas con eso!”. Eso es una forma de decir que no, que no facilita el vínculo con las demás personas. Y, después, está la asertividad, que es la forma de defender tus derechos sin molestar al otro. Si vos acostumbras a la gente a hacer cosas que no tenés ganas, la gente lo va a seguir haciendo y vos te vas a seguir resintiendo.

Al igual que hoy le hablo de aprender a decir que “no”, le recuerdo cuando hablamos de la resiliencia. Es decir de cómo nos podemos sobreponer a las cosas que, aunque lo intentemos, no salen como lo esperábamos.

Entonces, la pregunta es: ¿cómo reaccionás cuando algo no te sale bien? ¿Te enojás? ¿Lo aceptás? Una nota buena que leí de Ariel Torres explica cómo nos comportamos los seres humanos cuando algo nos sale mal. Esto es una cosa que nos unifica y nos hace parecidos a los 8.000 millones de habitantes que hay sobre la Tierra. Es que algunas cosas nos salen bien y otras nos salen mal.

¿Cómo reaccionamos frente a esto? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Yo comencé a aprender danza aérea de grande, después de los 70 años, y yo quería aprender a dar vueltas. Quería aprender a dar vueltas, pero quería aprenderlo y me costaba muchísimo porque no tengo habilidad corporal. Pero seguí insistiendo hasta que finalmente salió.

O sea, tenía la motivación, tuve la resiliencia de seguir pese a que las cosas. Al principio, me costaban muchísimo. En oposición, si bien yo me manejo bien en búsquedas en todo lo que sea internet, buscar información, armar papers, armar trabajos y comunicarme con otros; con las redes sociales, no me manejo.

Entonces, he preguntado muchas veces cómo se encuentra algo en Instagram o cómo se hace esto, y la verdad que me relajo, aflojo los hombros y acepto que algunas cosas no me van a salir bien.