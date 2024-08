Oasis se reúne

Oasis volverá a los escenarios para una gira, anunció el martes la banda de britpop conocida por éxitos atemporales como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, poniendo fin a un parón de 15 años y, presumiblemente, a la larga disputa entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

La banda anunció que las entradas para los 14 conciertos de la gira saldrán a la venta a las 9 de la mañana del sábado.

El tour comenzará el 4 y 5 de julio de 2025 en Cardiff, Gales, e incluirá cuatro fechas en Manchester, otras tantas en el estadio de Wembley en Londres, dos en Edimburgo y otras dos en Dublín, donde terminará el 17 de agosto, según su publicación en redes sociales.

Oasis se separó en 2009 tras muchos años de conflictos internos y Noel Gallagher abandonó oficialmente la banda justo antes de una actuación en un festival cerca de París. Antes incluso de la disolución, los hermanos habían mantenido una larga enemistad y, al parecer, tras la ruptura pasaron años sin hablarse.

“La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”, dijo entonces Noel Gallagher, guitarrista y compositor de la banda, en un comunicado.

Aunque los hermanos Gallagher no han vuelto a actuar juntos desde entonces, ambos suelen interpretar canciones de Oasis en sus conciertos por separado.

Además, se han criticado mutuamente en la prensa.

“La reunión de Oasis con venta de entradas, patrocinio, merchandising, rodaje y publicidad le reportará a Noel y Liam más de 50 millones de libras cada uno.

Se trata de una gira que recaudará más de 400 millones de libras. Las diez noches en el estadio de Wembley han quedado en suspenso por un tiempo”, compartió.

Durante un concierto en Cardiff, el cantante dedicó una versión de ‘Half the World Away’ a su «hermano pequeño», diciendo a una multitud de fans que el compositor «seguía haciéndose el complicado».

Se ha informado que, además de la reunión inicial en Glastonbury 2025, los Gallagher actuarían en Heaton Park, Manchester, y completarán una gira de 10 días en el estadio de Wembley.

Se cree que dos grandes promotores, SJM Concerts y Live Nation, están a punto de cerrar el trato.

El Mail on Sunday afirmó que los organizadores de Glastonbury informaron a los hermanos que han dejado «abierto un espacio» para que encabecen el cartel del festival del próximo verano.