Niega Mariana Echeverría divorcio

Mariana Echeverría, la cuarta eliminada de La casa de los famosos México ya quiere regresar a su vida normal tras la polémica por su salida del reality, la conductora ha estado en diversas entrevistas tratando de limpiar su imagen dañada por su actuación en el reality.

En medio de mucho odio y cuestionamientos.

Su comportamiento al interior del reality fue ampliamente reprobado y criticado no sólo por los espectadores, sino también por los conductores y comentaristas de diversos programas dentro de Televisa.

Si bien su salida ha sido de todo menos feliz, ahora se suscitaron rumores sobre una aparente separación con su esposo Óscar Jiménez.

Dichos rumores devienen de varias declaraciones breves que Mariana ha hecho a lo largo de estos pocos días que tiene afuera de la casa y porque durante su salida del programa la persona que fue a recibirla fue su hermana, en lugar de su esposo o su hijo.

En entrevista con Shanik Berman, Mariana fue cuestionada sobre el estado de su relación con Óscar, y que si era verdad lo que los cibernautas decían de su separación, algo que Echeverría negó y afirmó que ella y Óscar estarían juntos para siempre y que faltaba poco para reencontrarse con él y con su hijo Lucca en León.

Mariana compartió a través de una historia en Instagram que planea abandonar la Ciudad de México.

“La próxima semana me voy a León.

Me olvido de todo esto”, comentó Echeverría, visiblemente agotada tras la polémica.

La presentadora de televisión también aprovechó para expresar su gratitud hacia amigos y familiares que le enviaron muestras de afecto. “Agradezco a la gente que me conoce en un ámbito normal, no en un reality que no define a las personas”, afirmó.

¿Por qué eligió León? Mariana ya había vivido en León, Guanajuato, durante algún tiempo, ya que su esposo, el portero Óscar Jiménez, fue contratado por un equipo de la ciudad.