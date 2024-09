Lanzan tráiler de Minecraft

El universo de Minecraft, el aclamado juego de Mojang Studios, está listo para dar el salto a la gran pantalla con una adaptación live action que ha generado gran expectación.

Warner Bros. ha lanzado el primer teaser tráiler de esta producción, que ya ha captado la atención de los fanáticos con su llamativo elenco y la promesa de una aventura única.

La película, oficialmente titulada “Una película de Minecraft”, se estrenará en los cines de Estados Unidos el 4 de abril de 2025, mientras que en otros mercados, como España y América Latina, debutará entre el 2 y 3 de abril del mismo año.

La trama sigue a cuatro personajes inadaptados: Garrett “El Hombre de la Basura” Garrison, interpretado por Jason Momoa; Henry, Natalie y Dawn, quienes enfrentan desafíos comunes hasta que son transportados al Overworld, un mundo cuadrado lleno de posibilidades y peligros.

Para regresar a casa, deberán dominar este entorno, enfrentándose a criaturas icónicas del juego como Piglins y Zombies, y contando con la ayuda de Steve, un experto creador interpretado por Jack Black.

La elección de actores como Jason Momoa y Jack Black ha sido tema de conversación, considerando sus roles previos en adaptaciones de videojuegos. Momoa, conocido por su carisma en la pantalla, y Black, quien recientemente encarnó a Bowser en “Super Mario Bros. La Película”, prometen añadir un toque de humor y acción a esta nueva aventura.

Además de Momoa y Black, el elenco incluye a Emma Myers, conocida por su participación en “Wednesday”; Sebastian Eugene Hansen de “Just Mercy”; y Danielle Brooks, nominada al Oscar por “El color púrpura”. Jennifer Coolidge, actriz reconocida por su papel en “White Lotus“, también forma parte del reparto, aunque su rol aún no ha sido revelado.

La película está dirigida por Jared Hess, quien previamente colaboró con Jack Black en la comedia “Nacho Libre”.

La producción corre a cargo de Mojang Studios, Legendary Pictures y Vertigo Entertainment, tres grandes nombres que aseguran una adaptación fiel y emocionante.

Con la popularidad creciente de las adaptaciones de videojuegos al cine y la televisión, como “The Last of Us” y “Super Mario Bros.

La Película”, las expectativas son altas para “Una película de Minecraft”. Sin embargo, la película también enfrenta el reto de capturar la esencia de un juego que se caracteriza por su libertad creativa y ausencia de una narrativa tradicional.

La primavera de 2025 se perfila como un momento clave para los fanáticos de Minecraft, que podrán ver a sus personajes favoritos cobrar vida en una aventura épica y llena de creatividad.