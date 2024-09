Limpieza después de una inundación

El clima puede llegar a favorecernos por la falta de agua, pero también surgen algunas afecciones, incluso en nuestra propia casa, por lo que te compartimos algunas sugerencias sobre la limpieza después de una inundación.

Aunque no lo creas, es indispensable tener cuidado cuando se presenta una inundación, y más aún si ocurre en casa, donde se encuentran todos nuestros productos personales.

Antes de comenzar con la limpieza después de una inundación, es importante que tomes en cuenta los siguientes puntos para evitar mayores complicaciones.

¿Qué se debe hacer después de las inundaciones?

De acuerdo con ‘Acciones de prevención ante inundaciones en Puerto Francisco de Orellana’, se menciona que, tras registrarse una inundación, se sugiere no volver a casa hasta que las autoridades den la orden de que ya se puede hacer.

Asimismo, se recomienda no acercarse a construcciones que tengan posibilidades de derrumbe y se deberán limpiar las sustancias como químicos, medicamentos o gasolina.

Tampoco se deberá tocar o pisar cables eléctricos que se encuentren en el piso, no consumir alimentos ni comida que se haya mojado por el agua durante la inundación, y evitar movilizar a personas heridas hasta que lleguen los paramédicos que realizarán la atención correspondiente.

¿Cómo limpiar después de una inundación?

Es indispensable seguir los pasos específicos para garantizar que la limpieza sea segura y efectiva. Aquí te compartimos algunos tips para realizar una limpieza después de una inundación.

Protégete: Usa protección para evitar infecciones, como guantes, botas de plástico, lentes de protección y mascarilla.

Ventilación: Es fundamental abrir puertas y ventanas para mejorar la ventilación y disminuir la humedad.

Retirar agua estancada: Puedes utilizar cubetas o aspiradoras contra el agua; esto te ayudará a eliminar el agua antes de que crezca moho.

Material dañado: Deberás sacar alfombras, muebles, colchones y otros productos que se dañaron por la inundación, que no sea posible limpiar o desinfectar.

Desinfecta superficies: Lava las superficies con agua limpia y detergente, luego desinfecta aplicando una solución de cloro para eliminar bacterias y virus.

Evita el moho: El moho puede aparecer rápidamente en las superficies húmedas, por lo que se recomienda secar las áreas afectadas lo antes posible.

Revisa la electricidad: Será mejor no encender aparatos eléctricos ni manipular cables hasta que un experto revise el sistema.

¿Qué provoca el agua contaminada en la piel?

Los expertos señalan que es muy importante limpiar el agua estancada, debido a que puede ser una fuente de bacterias capaces de ocasionar infecciones en la piel.

Debes saber que la dermatitis es una de las enfermedades más comunes provocadas por el contacto con agua contaminada por estancamiento.

El agua de inundación puede hacer que el aire en su casa no sea saludable.

Esto es debido a que cuando las

cosas están mojadas o húmedas por más de 2 días, normalmente cogen moho.

También puede haber gérmenes e insectos después de una inundación.

Tire cualquier cosa que estuvo en el agua de inundación y que no se pueda limpiar.

No mezcle los productos de limpieza.

No combine el blanqueador con otros productos químicos.

A veces no hay electricidad después de una inundación.

Entonces, algunas personas usan máquinas llamadas generadores portátiles para electricidad durante la limpieza de una inundación.

Use generadores portátiles AFUERA y lejos de los edificios.