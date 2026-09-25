¡SPORT KID’S ES CAMPEÓN!

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con una contundente actuación en la Gran Final, Sport Kid’s se proclamó campeón de la Liga Copa UAT en la categoría Biberones, tras imponerse con marcador de 6-1 a La Salle.

Sport Kid’s mostró su poder ofensivo desde el terreno de juego y terminó reflejando su superioridad en el marcador para levantar el campeonato en la cancha Eugenio Alvizo Porras.

Los goles del título fueron obra de Mateo Cuesta, Marcelo Cuesta, Matías Salazar y Carlos García, mientras que Cristian Cepeda tuvo una destacada actuación al marcar en dos ocasiones para completar la goleada de 6-1.

El equipo campeón es dirigido por el entrenador Max Castro, acompañado por el auxiliar José Torres, quienes llevaron al conjunto hasta la conquista del título.

LOS CAMPEONES

El plantel de Sport Kid’s está integrado por Marcial Domínguez, Ian Guzmán, Jiren Torres, Luis Gámez, Marcelo Cuesta, Mateo Cuesta, Carlos García, Matías Salazar, Daniel Vázquez, Cristian Cepeda, Arelcy Navarro, Francisco Torres, Víctor Montelongo, Mateo Mendieta, César Trejo y Nicolás Martínez.

AHORA VAN POR LA COPA

La celebración tendrá que ser breve, ya que Sport Kid’s todavía tiene otro objetivo por delante.

Este sábado 26 de septiembre enfrentará a Toros en la Final de Copa, donde buscará cerrar con broche de oro su participación y conquistar un segundo campeonato.