CorreBasket visita a Gambusinos

Cd. Victoria, Tamaulipas.— Todo está listo para que este viernes el CorreBasket UAT enfrente a los Gambusinos de Fresnillo en el cierre de la Temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP Varonil, serie que se disputará este viernes y sábado.

El primer duelo está programado para las 20:20 horas en el Gimnasio Solidaridad, donde el conjunto dirigido por Lewis Laselle Taylor buscará pegar primero en una de las duelas más complicadas de la LNBP.

El «Ave Universitaria» viene de caer frente a Fuerza Regia como local, al ceder los dos partidos de la serie en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, campus Reynosa.

Por su parte, los zacatecanos llegan a este compromiso tras dividir serie como visitantes en el clásico de la zona, donde empataron 1-1 frente a los Mineros de Fresnillo.

El segundo juego de la serie se disputará en el mismo escenario y a la misma hora el próximo sábado.