En el Clásico Tamaulipeco 44… ¡QUE SE SIENTA EL ‘MARTE’!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El famoso adagio popular dice: “No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue”, y este viernes por la noche finalmente se disputará la edición XLIV del Clásico Tamaulipeco entre Correcaminos y la Jaiba Brava del Tampico-Madero.

El duelo está programado para las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, como parte de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El Clásico Tamaulipeco representa una de las rivalidades con mayor historia del circuito de plata y se acerca al medio siglo desde sus primeros enfrentamientos. El primer choque entre ambos conjuntos se remonta al torneo de Copa de la temporada 1983-84.

Actualmente, Correcaminos busca a como dé lugar regresar a los primeros ocho lugares de la tabla general. El conjunto universitario llega con una racha negativa de cuatro partidos sin ganar, ya que su última victoria se registró en la jornada 5, cuando derrotó 3-1 al Atlético Morelia, actual líder del torneo.

Pese a la mala racha, los Naranjas se mantienen cerca de la zona de Liguilla al ocupar la décima posición con 12 unidades.

Por su parte, Tampico-Madero también se encuentra en la pelea por meterse entre los mejores del campeonato. Los del sur del estado suman 11 puntos y ocupan el lugar 12 de la clasificación, luego de empatar 1-1 ante Dorados de Sinaloa en su más reciente compromiso.

HEGEMONÍA CAPITALINA

El Clásico Tamaulipeco no es un partido cualquiera. La rivalidad entre el centro y el sur del estado siempre enciende los ánimos dentro y fuera de la cancha.

En el historial, Correcaminos mantiene la ventaja con 18 victorias, por 12 de Tampico-Madero, además de 13 empates.

Ahora, ante su gente y en el Marte R. Gómez, los universitarios buscarán hacer valer nuevamente la hegemonía capitalina y, de paso, cortar una racha de cuatro jornadas sin conocer la victoria.

LLEGAN INCOMPLETOS

Ambos equipos afrontarán el Clásico con bajas sensibles en sus planteles.

Por parte de Correcaminos, Alan Ruiz todavía se encuentra “entre algodones”, situación que pone en duda su participación en el encuentro. El defensor se ha convertido en una pieza importante dentro de la zaga universitaria.

Mientras tanto, la Jaiba Brava no podrá contar con Jesús Ocejo, quien se perderá el resto del torneo. Su ausencia representa un duro golpe para el conjunto dirigido por Daniel “Borita” Alcántar, ya que el delantero es el máximo goleador del plantel con seis de los 11 tantos que registra el cuadro celeste.

LA JAIBA, SIN SU ENTRENADOR EN EL BANQUILLO

A las bajas en el terreno de juego se suma otro problema para Tampico-Madero.

Daniel Alcántar García no podrá estar en el banquillo durante el Clásico Tamaulipeco debido a la expulsión que sufrió ante Dorados de Sinaloa en la jornada anterior.

De esta manera, la Jaiba Brava llegará al Marte R. Gómez sin su goleador y sin su entrenador en la zona técnica, mientras que Correcaminos intentará aprovechar la localía para que, en la edición 44 del Clásico Tamaulipeco, se sienta el ‘Marte’.