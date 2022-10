Viuda de Fernando del Solar se defiende tras señalamientos de Ingrid Coronado

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, decidió defenderse de los ataques que ha recibido recientemente, luego de que Ingrid Coronado aseguró que el presentador argentino no protegió a sus hijos tras dejarle su herencia a la maestra de yoga.

“Quisiera decir tantas cosas… Todos o la mayoría me dicen que fuerte eres y al principio me molestaba por que fuerte no lo era me sentía más rota que un plato estrellado en el piso, con el paso de los días me di cuenta que ser fuerte no significaba estar entera o completa significa llorar cuando lo necesito, enojarme, sentir cada una de mis emociones o de mis facetas que la vulnerabilidad no es debilidad si no es ser humana (sic)”, inició su mensaje Anna.

“Soy un ser tan imperfecto como todos pero eso no significa que valga más o menos al contrario todas mis cicatrices son de todas las caídas que he tenido y de la mujer en la que me he convertido y me siento orgullosa de quien soy y así rota, entera media hecha, completa es la mujer que soy hoy”, añadió.

Acto seguido, Ferro se dirigió a su fallecido esposo y recalcó: “Sabes ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía… de todo lo que era tu mundo @fernandodelsolar, ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran qué derecho tienen de hacerlo? (sic)”.

Posteriormente, la viuda de Fer se dirigió a sus detractores y puntualizó: “Se han dicho tantas mentiras y medias verdades… pero digan lo que diga (@carlosrivera ) solamente tú y yo sabemos la verdad lo que fue caminar desde el amor estar hombro con hombro, alma con alma, ser con ser… tu me potenciaste a ser una mejor versión de mi gracias. Pensé y creí que la humanidad después de haber pasado por tanto dolor iban a ser más humanos, compasivos y amorosos y entender el dolor ajeno pero veo que no, la falta de amor, de comprensión de compasión no existe y es normal habla del amor, valores, ética que hace falta, no se puede dar lo que no se tiene, así que pedir más sería imposible “(sic)”.

Finalmente, la instructora reiteró su amor por Del Solar. “Dejarte ir es una de mis experiencias más dolorosas y tristes que he tenido que vivir hasta hoy, jamás pensé que el corazón y el alma dolieran tanto, pero se que de esto vamos a salir Francesca V y yo, honraremos tu vida con alegria por que se que así lo hubieses querido y aprenderemos de esta despedida, te recordaremos desde el amor y tus enseñanzas. El cuerpo te quedó chico amore y te transformaste en miles y miles de partículas de luz. Te amo gracias por tanto. Mañana es mi cumple celebro mi vida…pero(sic)”.

Luego de darse a conocer que Fernando del Solar le habría dejado su herencia a Anna Ferro, sin considerar a los pequeños que tuvo con Ingrid, surgieron infinidad de críticas a favor y en contra de este tema. Mientras algunos apoyan la decisión del conductor de televisión, otros destacan que sin importar nada, debió pensar primero en que ¡eran sus hijos!