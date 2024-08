Shakira vuelve a trabajar con su ex

La cantante Shakira desató todo tipo de reacciones alrededor del mundo, tras ser captada cenando en un lujoso hotel de Miami junto a su ex, Antonio de la Rúa, al que hace más de una década dejó por Gerard Piqué.

A pesar de las especulaciones sobre los motivos reales de esta cita, el periodista Álex Rodríguez reveló en el programa ¡Siéntese quien pueda!, la forma en que la cantante tomó el que la identidad de Antonio fuera descubierta.

“Está completamente normal, a ella no le importa que se ventile esta relación profesional, porque lleva dando detalles de todo esto que está viviendo desde hace ya algunos meses”, explicó el periodista en la emisión televisiva.

De acuerdo con Rodríguez, a la colombiana no le preocupa que en el pasado De la Rúa trató de congelar sus bienes en Suiza, y le pidió 100 millones de dólares como compensación económica por la cantidad de años que trabajaron juntos, luego de que ella iniciara un romance con Piqué.

SIEMPRE HAN MANTENIDO CONTACTO

Por otra parte, en el programa de Telecinco Vamos a ver, Alex contó más detalles sobre la relación entre la intérprete de Puntería y el argentino.

“Les cuento cómo se fraguó: cuando Shakira tenía todos sus problemas económicos con Hacienda, él se preocupó y decide ponerse en contacto de nuevo con ella. Vuelven a unirse en llamadas y mensajes de texto hasta que, a finales de mayo, Shakira decide incorporarle a su equipo como ‘road manager’”, desveló Rodríguez.

De la misma manera, Rodríguez destapó que la expareja nunca perdió comunicación durante los más de diez años que la artista estuvo junto al exjugador del FC Barcelona.

“Siempre han mantenido contacto, pero siempre por temas económicos y profesionales”, destacó.