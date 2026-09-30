Ante Cruz Azul… será un partido de seis puntos: ‘Cobra’

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El atacante de Correcaminos, Bryan ‘Cobra’ Mendoza, fue claro al señalar que, tras el triunfo en casa ante Tampico-Madero, la UAT tiene la oportunidad de sumar seis unidades en menos de 15 días en el Estadio Marte R. Gómez, cuando reciba a Cruz Azul Hidalgo.

“Se viene un partido igual de importante ante Cruz Azul Hidalgo. Ganando nos metemos dentro de los mejores cuatro de la tabla general, es por ello que será un partido de seis puntos”.

Explicó que la victoria ante Tampico-Madero en el Clásico Tamaulipeco permitió cortar la mala racha que arrastraba el conjunto universitario, que acumulaba cuatro partidos consecutivos sin poder ganar.

“El triunfo nos da confianza, y más porque en casa no se nos habían dado los resultados”, expresó el atacante naranja.

Mendoza detalló que actualmente Correcaminos atraviesa por un proceso de recuperación que puede resultar importante de cara al cierre del torneo, sobre todo al considerar que todavía le quedan tres compromisos por disputar como local.

“Son equipos que están debajo de nosotros, es por ello que es importante que logremos sumar la mayor cantidad de unidades en el cierre del torneo”, señaló.

Correcaminos buscará aprovechar nuevamente la localía y ligar su segunda victoria consecutiva, resultado que le permitiría mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.