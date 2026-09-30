Concluye Tamaulipas primera etapa de Paralimpiada CONADE 2026 ganando 26 medallas

Guadalajara, Jalisco.- Tamaulipas concluyó la primera etapa de la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, con la participación de atletas en las disciplinas de paranatación y boccia, que tuvieron como sede Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los resultados oficiales de la competencia proporcionados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la delegación estatal alcanzó un total de 26 medallas durante esta primera etapa.

El Director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, indicó que “En la actividad del último día de la primera etapa, las medallas para Tamaulipas llegaron por conducto de la disciplina de boccia; Ashley Cruz sumó la medalla de plata en la prueba individual BC2, categoría juvenil mayor”.

“Pavel Yahel Silva Hernández consiguió la medalla de plata en individual BC4 juvenil mayor, mientras que Vianney Victoria Cruz obtuvo el bronce en individual BC4 juvenil mayor”, informó.

Por su parte, Abraham de Jesús López Hernández conquistó la medalla de bronce en individual BC4 juvenil menor.

En la prueba de pareja mixta BC4 juvenil, Pavel Yahel Silva y Vianney Victoria Cruz obtuvieron la medalla de bronce, bajo la dirección del entrenador Víctor Eduardo de los Reyes Pérez.

Con estos resultados, Tamaulipas cerró la primera etapa de la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 con 20 medallas en paranatación, producto de seis oros, siete platas y siete bronces, mientras que en boccia consiguió seis preseas, con una de oro, dos de plata y tres de bronce.

Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas felicitó a estos atletas a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, y señaló que esperan la segunda etapa sea igual de exitosa en busca de poner a Tamaulipas por arriba de la media nacional.