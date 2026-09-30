Nueva polémica en Santander… previo a la Final

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aún no se define el horario ni la sede para la Final de la Primera División de la Liga Santander Premier y ya surgió la primera polémica, luego de que se señalara una presunta irregularidad arbitral en el encuentro de Semifinales entre Las Marías y Sección X.

La situación se deriva de la expulsión del jugador de Las Marías, Maximiliano Pérez, quien recibió tarjeta roja directa durante el encuentro; sin embargo, de acuerdo con lo señalado por su equipo, en la cédula arbitral no quedó asentada de manera clara la causal de la expulsión.

Ante esta situación, se requirió al silbante Carlos Porras, quien fungió como árbitro central del compromiso, para esclarecer lo sucedido.

El delegado de Las Marías presentó una copia de la cédula arbitral en la que, presuntamente, no se alcanza a apreciar con claridad el motivo de la expulsión, situación que habría sido generada por un problema al momento de realizar el traspaso del documento.

Ahora será la Liga Santander Premier, encabezada por Benito Valdez, la encargada de revisar el caso y determinar en los próximos días qué procede respecto a la situación de Maximiliano Pérez.

Aunque la expulsión sí ocurrió dentro del terreno de juego, la controversia radica en la manera en que quedó asentada en la cédula arbitral y si existe o no una causal debidamente especificada para determinar la sanción correspondiente.

De esta manera, mientras Las Marías y Sección X esperan conocer los detalles de la Final, la Liga tendrá primero que resolver una polémica surgida desde las Semifinales.