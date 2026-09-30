Miramar se alista para una fiesta de tochito

+Más de 100 equipos participarán en la primera edición del Tochito Miramar Fest 2026.

Por Ricardo Flamarique

Cd. Madero, Tamaulipas.- Todo se encuentra listo para que Playa Miramar se convierta en el escenario de una auténtica fiesta deportiva con la primera edición del Tochito Miramar Fest 2026, torneo que se desarrollará del 9 al 11 de octubre y que reunirá a más de 100 equipos.

El certamen busca posicionarse como uno de los eventos importantes de esta disciplina en Tamaulipas, al combinar la competencia deportiva con uno de los principales atractivos turísticos de Ciudad Madero, generando además una importante derrama económica para la zona.

El tochito bandera ha ganado terreno durante los últimos años en el sur de Tamaulipas, principalmente entre niños, jóvenes y estudiantes universitarios; sin embargo, para esta primera edición los organizadores decidieron ampliar la competencia con categorías para diferentes edades, ramas y hasta padres de familia.

Más de un centenar de equipos

Los detalles del torneo fueron presentados en rueda de prensa, encabezada por Jade Nañez Rodríguez, directora de Deportes de Ciudad Madero; Mariana Varela Garza, directora de Turismo; Yazmin Santiago Barrios, directora de Desarrollo Económico, así como David Salomón Monroy Reyna, José Luis Reyes Salas y Erick Misael Calderón Mendoza, integrantes del comité organizador.

La competencia contempla las categorías U-8, U-10, U-12, U-14, U-15 y U-17, además de Máster Femenil y Varonil. En la categoría abierta habrá participación en Libre Femenil, Libre Varonil y Libre Mixta.

Hasta el momento se tiene confirmada la presencia de más de 100 equipos, provenientes de Nuevo León, San Luis Potosí y diferentes municipios de Tamaulipas.

Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, Soto la Marina, Ciudad Mante y equipos de la zona conurbada del sur del estado estarán representados durante los tres días de competencia.

Miramar tendrá 10 campos de tochito

Para poder desarrollar la extensa actividad deportiva, los organizadores montarán 10 campos de juego en Playa Miramar, además de utilizar las instalaciones del Complejo Deportivo.

La intención es que durante tres días la playa maderense se transforme en un gran escenario para el tochito bandera, con encuentros de manera simultánea y cientos de jugadores buscando conquistar la primera edición del torneo.

El evento también contará con una zona comercial en la Plaza Gobernadores, donde comerciantes podrán ofrecer sus productos a jugadores, familiares y visitantes, buscando que el impacto del torneo vaya más allá de lo deportivo y beneficie a la actividad económica y turística de Ciudad Madero.

De esta manera, del 9 al 11 de octubre, Playa Miramar recibirá a más de un centenar de equipos que buscarán hacer historia y convertirse en los primeros campeones del Tochito Miramar Fest 2026.