MENTALIZADOS EN LA VICTORIA, CORRECAMINOS RECIBE A HÉROES DE ZACI EN LA LIGA PREMIER

-El encuentro se disputa este miércoles a las 5pm en el MRG, en partido pendiente de la Jornada 1

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la búsqueda de lograr las unidades en disputa para tratar de no dejar escapar puntos en casa, la escuadra de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, recibirá este miércoles al equipo de Héroes de Zaci, en partido pendiente de la fecha 1 de la actual Temporada 2026-2027 de la Liga Premier A, el cual tendrá como sede la cancha del Estadio Marte R. Gómez en punto de las 17:00 horas.

Para dicho encuentro el cuadro universitario cerró su preparación este martes posterior a la práctica matutina, la cual consistió en trabajos físicos, para después pasar a lo técnico-táctico, bajo las órdenes del entrenador Jorge Alberto Urbina, quien les dejó claro la exigencia a los jugadores de mostrarse en los partidos en puerta que tienen y en la que sumar será muy importante.

En entrevista el delantero universitario Diego Barrón Ortega, comentó que están conscientes de la falta del triunfo en el presente torneo, sin embrago están confiados en que llegarán las victorias, ya que hay un gran grupo de compañeros los cuales se encuentran comprometidos en dar lo máximo de cada uno.

Asimismo destacó el trabajo del cuerpo técnico, ya que expresó que son muy profesionales en su trabajo y que eso los motiva para dar su mejor versión en cada partido. Sobre la afición concluyó expresando que esperan el apoyo en el estadio, ya que dijo es un aspecto importante de motivación tanto de sus familias, como de la afición en general.

Para este encuentro el equipo universitario viene de sufrir una derrota en la jornada anterior ante Guerreros de Autlán en calidad de visitante, mientras que Héroes de Zaci viene de empatar ante Saltillo Soccer de igual forma de visitantes.

Importante destacar que el partido entre Correcaminos ante Héroes de Zaci de este miércoles en el Marte R. Gómez, la entrada es totalmente gratis para los aficionados, así como a lo largo de toda la temporada como locales.