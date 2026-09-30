El cero fue importante: Pérez

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras su debut en la Liga de Expansión MX, el arquero Emiliano Pérez señaló que vivió una noche redonda, al conseguir los tres puntos y mantener su portería en cero en la victoria de Correcaminos sobre Tampico-Madero.

“A todos nos da alegría debutar… pero yo me siento doblemente emocionado porque lo hice en un Clásico. Además de ganar, también se colgó el cero, que es lo importante”.

El guardameta reconoció que fue un encuentro cerrado, en el que la defensiva universitaria logró contener los intentos ofensivos de la Jaiba Brava.

“La verdad sé que me tocó cubrir a un gran portero (Edson Reséndez), pero voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de él”, expresó.

Pérez destacó además el significado especial que tuvo debutar con la camiseta de Correcaminos, al ser originario de Reynosa y conocer desde pequeño lo que representa el conjunto naranja en Tamaulipas.

“A lo mejor muchos no saben, pero yo soy de Reynosa y allá sabemos lo que significa el equipo para Tamaulipas. Es por ello que voy a seguir trabajando para seguir creciendo”.

Finalmente, explicó que la victoria en el Clásico Tamaulipeco permitió al equipo cortar una mala racha, tanto en casa como en sus últimos compromisos, por lo que ahora el objetivo será aprovechar nuevamente la localía y ligar su segundo triunfo consecutivo cuando reciba a Cruz Azul Hidalgo este viernes.