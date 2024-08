Se rompe la voz Legarreta por hablar de Adrián

Este lunes, al inicio del programa matutino, Hoy, Andrea Legarreta volvió a reaccionar a las actitudes de Adrián Marcelo en contra de Arath de la Torre, y lo llama «tremendo psicópata».

“Yo sí quiero decir como público que este tipo genera un shock y una indignación y una frustración porque lo que es capaz de decir es increíble, y la manera de amenazar decir ‘yo no tengo nada qué perder, vamos a sacarlo con un infarto en ambulancia a Arath’”.

Lo anterior, fue en reacción al nuevo enfrentamiento que Adrián Marcelo tuvo con Arath de la Torre al término de la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, ya que el creador de contenido lanzó un fuerte llamado al actor y presentador de televisión, respecto a sus malas actitudes hacia él que dice irán en aumento, señalando que «se meterá en su cabeza», e incluso, aseguró que ignorará la reglas del reality show de ser necesario, ya que «él no pierde nada», así como de nueva cuenta tocó el tema de los problemas de depresión y ansiedad con los que ha luchado el también conductor del programa Hoy.

Legarreta, con voz entrecortada, mostró su admiración por Arath y no dio crédito a la forma en la que Adrián Marcelo ha decidido enfrentar La Casa de los Famosos.

“Ah Arath, de por sí el amor que le tenemos, la admiración porque sabes su historia, sabemos que como cualquier ser humano ha tenido etapas difíciles, y a veces decisiones donde ha reaccionado fuertemente.

Lo que sí es que es increíble el trabajo que ha hecho con él mismo, la prudencia, la paciencia para no partirle el hocico a ese psicópata”.