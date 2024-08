Romo pensó abandonar el medio artístico

Daniela Romo, reconocida cantante y actriz mexicana, habló de lo difícil que ha sido para ella sobrellevar el deceso de su íntima amiga, la productora Tina Galindo, quien perdió la vida a inicios de este 2024.

Tras reunirse con los medios en la presentación del melodrama “Amor Amargo”, que marca su regreso a las telenovelas después de cuatro años de ausencia, la intérprete de “Yo no te pido la luna” confesó:

“Que vaya, no son los mejores momentos de mi vida, pero bueno, el trabajo, este trabajo en especial, siempre sana.

El hecho de poder crear y de poder compartir, y de poder imaginar y de poder tener la mente en otras partes, eso ayuda muchísimo”.

Cuando un reportero le mencionó si había pensado en la posibilidad de alejarse de la vida artística, Romo reveló:

“La verdad si, la verdad pensé en dejar todo, pero bueno, la vida sigue, y ya lo dije un día, yo tengo que honrar a las personas que me dieron y me ayudaron a estar en donde estoy, a ser lo que soy”.

Previo a estas declaraciones, Daniela también se solidarizó con Mariana Seoane, quien recientemente anunció que su madre enfrenta una nueva batalla contra el cáncer y las noticias no son nada alentadoras.

“Lo sé, y la quiero yo mucho a Mariana y a su mamá, y la parte más difícil no es la parte de que tiene cáncer, también hay que pensar en el que le toca al lado, porque es muy difícil, te llenas de miedos y de cosas, y el que está enfermo es el que se llena de culpa porque estás provocando un dolor a la gente que más amas, es su hija ¿no?”, manifestó.

Finalmente, la artista de 64 años explicó que desconoce lo que sucederá con el testamento de doña Silvia Pinal, luego de que Galindo, quien era su albacea, muriera.

“Lo que pasa es que cuando una persona fallece, ya no existe el ser albacea, ya no es, el viernes, estuvo en casa de la hermana de Tina y comieron, no sé qué habrán hablado”, concluyó.