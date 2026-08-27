Dámaso Anaya convoca a alianza por la educación

El rector de la UAT alzó la voz por las universidades públicas de México en la entrega formal de estados financieros en San Lázaro al proponer una alianza estratégica para fortalecer la viabilidad financiera e impulsar el extensionismo social.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, hizo un llamado a construir una agenda común y coordinar proyectos de alto impacto social entre las universidades públicas con el Poder Legislativo Federal.

Lo anterior lo expresó el rector Dámaso Anaya al hacer uso la tribuna durante la entrega de los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2025 de las 35 universidades públicas estatales del país ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Ante legisladores federales, el rector de la UAT destacó la necesidad de alinear esfuerzos hacia un rumbo único: el bienestar de las y los mexicanos. «Cuando existe una visión compartida, es posible unir esfuerzos, sumar voluntades y generar resultados tangibles que contribuyan a transformar a nuestra sociedad», afirmó.

En su mensaje, en representación de las universidades públicas del noreste de México, Dámaso Anaya señaló al Poder Legislativo como un aliado indispensable para convertir las demandas sociales en acciones concretas.

Para lograrlo, propuso formalizar una alianza sólida y efectiva entre las universidades públicas y la Cámara de Diputados, centrada en dos frentes prioritarios: mejorar los mecanismos tributarios que inciden de manera directa en la viabilidad y estabilidad económica de las universidades; y potenciar los esquemas para que el conocimiento generado en las instituciones se traduzca en beneficios directos para las comunidades más vulnerables.

Al concluir su intervención, reiteró el compromiso de las casas de estudio estatales como organismos responsables, transparentes y listos para trabajar de forma colaborativa. «Diputadas y diputados, trabajemos de manera colaborativa y con una sola visión: la transformación de México”, puntualizó.

La apertura de la sesión estuvo a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Federal, quien, luego de dar la bienvenida a rectoras y rectores, informó que a partir de la entrega del paquete económico se buscará apoyar el presupuesto educativo, reconociendo las condiciones que enfrentan algunas instituciones.

Por su parte, el diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, reconoció el compromiso de austeridad de las universidades sin demérito de la calidad académica, subrayando que la profesionalización ha permitido solventar observaciones técnicas de fondo.

De igual manera, el auditor superior de la federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, anunció que se formalizarán convenios con las universidades para incorporar la denuncia y la participación ciudadana en los procesos de fiscalización a través de auditores universitarios juveniles.

Finalmente, cerró la sesión el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, quien enfatizó la madurez democrática de las instituciones para transparentar el uso del dinero público, ratificando que los recursos asignados están destinados a la transformación social del país.