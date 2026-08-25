UAT guía planeación ambiental de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.;24 de agosto de 2026.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) entregó los resultados del proyecto “Inventario georreferenciado de sitios adecuados para disposición final de residuos municipales y de manejo especial” a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

La iniciativa destaca la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, en el sentido de impulsar una investigación universitaria con sentido social y generar conocimiento para convertirlo en soluciones tangibles que fortalezcan el ordenamiento territorial y la gestión ambiental en Tamaulipas.

De igual manera, se inscribe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la política ambiental del gobernador Américo Villarreal Anaya, resaltando la contribución de la UAT al fortalecimiento científico nacional.

En este marco, y en representación del rector, la encargada de despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, Evelia Reséndiz Balderas, presidió la reunión de entrega formal del documento con el titular de la SEDUMA, Karl Heinz Becker Hernández, y el director general del COTACYT, Julio Martínez Burnes.

El responsable del proyecto, Dr. Tomás Alejandro Peña Alonso, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT-UAT), tuvo a cargo la explicación técnica, subrayando que la propuesta se desarrolló en dos años, con un equipo multidisciplinario de 11 profesores, 5 estudiantes y la colaboración de universidades de Coahuila y Guanajuato.

La investigación consistió en tres etapas: primero, modelado geoespacial y cálculos econométricos para identificar municipios con suelos aptos y aquellos con restricciones naturales; en la segunda etapa, levantamientos topográficos, muestreos biofísicos y análisis geotécnicos para asegurar que los sitios queden fuera de las zonas de crecimiento urbano; y, finalmente, evaluación del impacto ambiental proyectando cuidados específicos para zonas costeras o de humedales, entregando al Gobierno del Estado un paquete técnico integral para fortalecer la planeación territorial a largo plazo.

Al evaluar los alcances del proyecto, el titular de la SEDUMA, Karl Becker Hernández, expresó que el respaldo tecnológico de la UAT es fundamental para planificar y garantizar una infraestructura ambiental con una visión superior a los 20 años de vida útil.

Como parte de la reunión, se formalizó la entrega oficial de los resultados para su aplicación en las políticas públicas del estado; se otorgó la constancia de conclusión del proyecto al responsable técnico; y se firmó la carta finiquito del convenio con la UAT, avalando el cumplimiento total de la investigación.

En su intervención, el director del COTACYT, Julio Martínez Burnes, subrayó que este proyecto responde a una demanda prioritaria del sector público, la cual fue elegida en convocatoria pública y evaluada por pares externos. Asimismo, reconoció el respaldo de la UAT para consolidar investigaciones científicas orientadas a resolver las verdaderas necesidades de Tamaulipas.

El evento contó también con la presencia del director de la Facultad de Ingeniería Tampico, Roberto Pichardo Ramírez, así como de autoridades de la SEDUMA, COTACYT y la UAT.