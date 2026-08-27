Rehabilita Obras Públicas calles de la Mainero, Huertas San Javier y zona centro.

Cd. Victoria, 26 de agosto de 2026.- Para mejorar la movilidad y seguridad vial, cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio realizaron este día trabajos de bacheo en las colonias Mainero, Huertas San Javier y zona centro.

Durante la jornada se rehabilitaron en calles Juan B. Tijerina, Prof. Remigia González y 13 al 17 Zaragoza, se atendieron puntos con mayor deterioro para beneficio directo de sus habitantes.

Estas acciones forman parte del programa permanente de conservación vial que mantiene en la ciudad el alcalde de Victoria Lalo Gattás, para garantizar calles en mejores condiciones para peatones y automovilistas.

El Ayuntamiento de Victoria refrenda el compromiso de seguir trabajando en el mejoramiento de la infraestructura urbana en todas las colonias de la Capital.