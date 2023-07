“Las regalías están ahí afuera”: guionistas y actores de Hollywood en huelga

“Las regalías están ahí afuera”, decía un cartel de protesta sostenido por el actor David Duchovny, que hacía referencia al lema de su serie de televisión, “The X Files” (“Los expedientes secretos X”).

Las regalías o pagos residuales son un tema central de las huelgas simultáneas de actores y guionistas de Hollywood, y un asunto constante en las protestas. Si bien alguna vez recompensaron generosamente a las estrellas de éxitos como Duchovny, los miembros del sindicato dicen que desde entonces se han reducido al mínimo a medida que la industria ha cambiado al streaming.

A continuación, un vistazo a cómo funcionan las regalías y la experiencia de quienes las reciben, o no.

¿QUÉ SON LAS REGALÍAS?

Las regalías son pagos a largo plazo para quienes trabajan en películas y programas de televisión, negociados por sindicatos, en el caso de reposiciones y otras emisiones posteriores al estreno inicial. La estructura salarial básica se desarrolló en 1960, la última vez que escritores y actores estuvieron en huelga juntos.

Tradicionalmente, a los actores y guionistas se les paga cada vez que un programa se transmite por televisión abierta o por cable, o cuando alguien compra un DVD, un disco Blu-ray o (hace mucho tiempo) una cinta VHS.

Los pagos, que disminuyen con el tiempo, están vinculados a varios factores, incluida la duración de una película o programa, la importancia de un papel, el presupuesto de una producción y dónde se ofrece la película o el programa.

Si bien las empresas de streaming técnicamente pagan las regalías, tanto los sindicatos como sus miembros dicen que las cantidades y los plazos de pago dejan a los actores y guionistas con una miseria de lo que alguna vez recibieron, y aquellos a quienes alguna vez se les pagó por las reposiciones de los programas de televisión a menudo no obtienen nada ahora.

“Hice un episodio de ‘Criminal Minds’ y estaba obteniendo regalías”, dijo la actriz Whitney Morgan Cox, quien tiene un puñado de créditos por papeles pequeños. “Luego ‘Criminal Minds’ se mudó a Netflix y esos cheques dejaron de llegar. Luego resurgió en la televisión por cable, obtuve un par de cheques más. Se fue a streaming, los cheques dejaron de llegar”.

¿CUÁNTO VALEN LOS PAGOS RESIDUALES?

Como todo el dinero en Hollywood, las cantidades abarcan toda una gama. Más de una década después de que terminó el programa, el elenco de “Friends” todavía ganaba millones al año.

Pero los pagos residuales pueden ser fácilmente de unos pocos centavos. Algunos actores han comenzado a compartir sus regalías en las redes sociales, incluida Kimiko Glenn de “Orange Is The New Black” de Netflix, quien hizo un video de TikTok que muestra un total de 27 dólares por regalías de territorios extranjeros ganados durante la década desde que comenzó la serie.

“Siempre digo: ‘¿Para qué cobrarlo siquiera?’”, dijo la actriz Zoe Lister-Jones sobre los cheques de regalías.

“Ni siquiera vale el papel en el que está impreso”, agregó el actor y escritor Paul Scheer.

Que les paguen centavos es tan común, que incluso hay un bar en Studio City (el barrio de los estudios de Hollywood) que ofrece tragos gratis a los actores y guionistas que demuestren que recibieron un cheque por menos de un dólar.

Pero incluso los pagos modestos pueden ser esenciales para el sustento de un artista de nivel inferior.

“Regalías, así es como vivimos”, dijo Cox. “Están nuestros cheques de pago iniciales, que ayudan, pero luego están nuestros pagos residuales que nos ayudan con nuestras compras y nuestra vida cotidiana”.

La falta de un ingreso estable puede significar la pérdida del seguro de salud sindical para los miembros, quienes deben ganar 27.000 dólares al año para calificar para la cobertura. La gran mayoría no califica.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE LA POPULARIDAD?

Las regalías de streaming están en gran parte desvinculadas de la popularidad de la película o el programa al que están vinculados. La mayoría de los servicios de streaming se resisten a publicar cifras específicas de audiencia. Los artistas dicen que ser parte de un éxito ahora tiene poco significado.

El actor Chris Browning apareció en la película “Bright” con Will Smith, que Netflix calificó como un éxito visto por muchos.

“Si hubiera sido en los viejos tiempos de las regalías de DVD, habría recibido un cheque residual de 25,000”, dijo Browning.“Obtuve 271 dólares de Netflix”.

David Denman, quien apareció en 31 episodios de “The Office”, que se transmitió por NBC, dijo que “no importa si ves el programa una vez o lo ves 100 veces, no obtendrás más dinero porque más gente lo vea”.

“Cuando es el programa número 1 en Netflix, pueden obtener una ganancia significativa, pero eso no llega a los actores de cuello azul como yo”, dijo Denman. “Sólo estamos pidiendo compartir las ganancias cuando el programa tenga éxito, eso es todo”.

Quinta Brunson, creadora y estrella de “Abbott Elementary” del canal de televisión abierta ABC, dijo que ha tenido una experiencia mucho mejor en muchos sentidos que sus amigos que han tenido roles similares en los servicios de streaming.

“Creo que… los servicios de streaming podrían aprender ahora mismo de lo que las cadenas de televisión han hecho en el pasado”, dijo Brunson. “Creo que hay muchos beneficios en la forma en que funcionan las cadenas de televisión”.

¿QUÉ SE ESTÁ NEGOCIANDO EN LA MESA?

Si bien poco se ha revelado públicamente sobre los detalles de las negociaciones del contrato de los guionistas, que finalizaron sin éxito el 2 de mayo, el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) publicó un resumen de sus negociaciones después de que terminaron, igualmente sin éxito, el 12 de julio.

El sindicato dijo que los negociadores pidieron a los estudios que consideraran un “plan integral para que los actores participen en los ingresos por streaming, ya que el modelo comercial actual ha erosionado nuestros ingresos residuales”. La respuesta, dijo el sindicato, fue simplemente “no”.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), que representa a los empleadores de los guionistas y actores, dijo en respuesta que las descripciones públicas de SAG-AFTRA “caracterizan erróneamente” y “distorsionan deliberadamente” las negociaciones.

SAG-AFTRA dijo que la AMPTP rechazó rotundamente sus propuestas para regalías de producciones de menor presupuesto. Incluyeron exigir pagos residuales por la exhibición continua de películas en servicios de streaming, independientemente del presupuesto específico o la duración, y pagar por programas que se transmiten primero por streaming y luego por televisión a la misma tarifa que los programas que se emitieron primero por televisión. También propusieron un aumento en las regalías que se aplican cuando una producción de medios tradicionales se transmite en una plataforma de streaming gratuita como Amazon Freevee.

En el caso de producciones de mayor presupuesto, el sindicato dijo que buscaba mejores pagos residuales para la disponibilidad continua de películas y programas en los servicios de streaming por suscripción. SAG-AFTRA dijo que hubo avances en las negociaciones sobre este tema, pero que siguen existiendo “brechas significativas” entre las dos partes.

La AMPTP publicó muchos menos detalles sobre las negociaciones. Pero el grupo dijo que incluyó un aumento del 76% en las regalías de streaming de video en el extranjero para producciones de alto presupuesto.