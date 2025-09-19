Adrián Uribe metió la pata como Pedro Sola y promociona programa de la competencia, VIDEO

El actor y conductor Adrián Uribe anunció este jueves su regreso como ‘el Vitor’ de la mano de un nuevo show “Piensa rápido”, bajo la producción de Rosa María Noguerón, actual productora de “La casa de los famosos México” y formatos como “Nosotros los guapos”, donde también estuvo el actor.

Adrián Uribe regresa a la televisión como conductor del nuevo show: ‘Piensa rápido’

Dentro de la nueva barra de Game Shows de TelevisaUnivisión, Adrián Uribe presentó el formato “Piensa rápido”, un programa familiar producido por Sony Pictures Television. En este espacio, los participantes pondrán a prueba su agilidad mental para tener la oportunidad de ganar hasta 6 mil dólares.

Después de una década al frente del exitoso show “100 mexicanos dijeron”, Adrián Uribe retoma su icónico personaje “el Vítor” para conducir un nuevo programa familiar, diseñado para reunir a las familias de toda Latinoamérica, no solo en México.

Rosa María Noguerón explicó este nuevo show que arranca el próximo 22 de septiembre.

“Es un contenido que no ofende a nadie, si hay doble sentido los niños no lo entienden y los adultos se divierten. Ahora los jóvenes comen en sus cuartos, la intención es reunir a toda la familia y pueden jugarlo desde sus casas”. Con esta propuesta, Uribe busca traer de vuelta la diversión familiar frente a la televisión, promoviendo la interacción entre distintas generaciones, todo en un formato que combina entretenimiento y juegos accesibles desde cualquier hogar.

Así fue el error de Adrián Uribe al promocionar programa de la competencia

El actor Adrián Uribe apareció vestido como “el Vitor” para promocionar este nuevo show que lo traerá a un horario familiar, en un encuentro con la prensa dio detalles sobre la importancia de poder regresar con este personaje que ha sido parte importante de su trayectoria de más de 30 años en televisión.

“No sé si la gente me lo pedía, pero yo le pedía a Dios regresar. La verdad, muy contento de que, bendito Dios “el Vítor” regresa a la pantalla, a la hora de comida, para la familia, para divertirse con este programa. Me encanta, habrá mucha comedia, muchas risas. Ya son 30 añitos de carrera, ya estamos muy cacheteados. La verdad se siente mucha gratitud: tener una carrera de 30 años y seguir vigente en teatro, cine y televisión, y con este personaje que me sigue dando de comer”, comentó Adrián Uribe a los medios.

Sin embargo por la emoción, Adrián Uribe se confundió y mencionó el programa de “100 mexicanos dijeron” en vez de “Piensa rápido”

“Me muero de ganas de que salga aquí en México “100 mexicanos”, digo… espérame, bueno también que lo vean, ay me salió el Pedrito Sola que llevó dentro, que vean “Piensa rápido” (risas)”, comentó Adrián Uribe.

Cabe destacar que, aunque actualmente Capi Pérez conduce “100 mexicanos dijeron,” Adrián Uribe fue quien dio vida a este formato especial con su versión llamada “100 mexicanos dijieron”. Por ello, es comprensible que cometiera este pequeño desliz, que llamó la atención, sobre todo porque ahora el programa forma parte de TV Azteca.

¿Cuándo y dónde estrena Piensa rápido de Adrián Uribe?

El esperado nuevo programa de concursos “Piensa rápido”, conducido por Adrián Uribe interpretando a su popular personaje “el Vítor” hizo su debut en Unimas el 18 de agosto de 2025 en Estados Unidos. Posteriormente, el show llegará a México a través de Las Estrellas el 22 de septiembre de 2025, transmitiéndose a las 3:30 pm.

Este show familiar enfrentará a dos equipos de amigos o familiares en divertidas dinámicas de palabras y preguntas de cultura general, ofreciendo premios de hasta 6 mil dólares. Además, “Piensa rápido” estará disponible en ViX, la plataforma de streaming en español de TelevisaUnivisión.