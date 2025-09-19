Sheinbaum Encabeza Ceremonia Conmemorativa por Terremotos de 1985 y 2017 en Zócalo CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó hoy, 19 de septiembre de 2025, la ceremonia de izamiento de Bandera a media asta, por la conmemoración de los terremotos de 1985 y 2017, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

El evento comenzó a las 7:19 horas, la banda de guerra interpretó el toque de silencio en memora de las víctimas. Estuvieron presentes Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; el general Ricardo Trevilla Trejo; Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil; Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros funcionarios.

Posteriormente, la titular del Ejecutivo federal, en su conferencia de prensa matutina, hizo énfasis en que este día se recuerda a las víctimas mortales de los dos sismos.

Se hace este evento de recuerdo, de remembranza a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos de 1985 y 2017. Nuestro cariño, abrazo a todos aquellos que perdieron a un familiar en los sismos.

Este día también se realizará el Segundo Simulacro Nacional, en punto de las 12:00 horas, ejercicio que tiene como objetivo fomentar la cultura de la prevención ante desastres como sismos, huracanes o incendios. Se activará la Alerta Sísmica en los más de 14 mil altavoces de la Ciudad de México.

Terremoto del 19 de septiembre de 1985

El sismo del 19 de septiembre (19S) de 1985 dejó miles de personas muertas, por ello es una fecha que no se olvida y se hacen actos en conmemoración de quienes perdieron la vida y también, se recuerda a quienes realizaron labores de apoyo y al personal de emergencias.

Este temblor se registró a las 07:19 horas, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y su magnitud fue de 8.1, dejó más de 6 mil víctimas mortales y miles de heridos.