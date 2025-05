Una de las amistades más entrañables del medio artístico era la de Jorge Muñiz y Adrián Uribe. Incluso se convirtieron en compadres. El actor es padrino del hijo mayor del comediante. Hace unas semanas, Martha Figueroa reveló en el programa ‘Con permiso’ que se encontraban distanciados. ‘Coque’ dijo primero en broma: “Él vive muy cerquita de la casa. La distancia sigue siendo la misma”.

¿Por qué Coque Muñiz y Adrián Uribe están distanciados?

Ya después comentó: “También es lógico. Él se volvió a casar. Su familia es muchísimo más joven que nosotros. Probablemente sea eso. A lo mejor, por sus nuevas actividades no nos hemos visto, pero aquí siempre tendrá su casa. Yo lo único que tengo es un gran recuerdo de mucho cariño. No hay nada que yo tenga que reprocharle a Adrián. Cuando nos vemos ya estamos atacados de la risa, porque son muchas historias muy buenas que contarnos como amigos”.

“Somos compadres. Su hijo mayor es mi ahijado de bautizo. Eso nos une y nos unirá para siempre. No sé dónde esté la razón (del distanciamiento), pero mi mano siempre está abierta para él. A mi ahijado le hablé en su cumple y la mamá de Adrián me hizo el favor de irme a ver al Lunario (en la CDMX), no hubo ningún pleito ni habrá”.

¿Coque Muñiz buscará acercarse a Adrián Uribe?

Sobre si le gustaría que hubiera un acercamiento entre ellos, dijo: “Seguro que lo habrá. Los amigos van y vienen. Nuestro amor y el sentimiento deben permanecer. A veces no coincides. Pensamos que la amistad es estar todos los días cerca. Grabábamos y viajábamos juntos. Teníamos una relación muy cercana con su esposa, con sus parejas. A lo mejor es por el trabajo. Además, él se fue a vivir fuera (un tiempo). Nada que reprocharle y mucho que agradecerle, yo lo considero siempre mi amigo”.

Buscamos a Adrián Uribe y esto nos dijo sobre el distanciamiento: “Ahorita estamos un poquito distanciados, pero yo adoro al ‘Coque’. Lo quiero, lo respeto, a él y a su familia, pero como todo, en las amistades y en las relaciones hay momentos en los que te ves mucho, y ahorita no nos hemos visto. No nos hemos frecuentado. Espero verlo pronto. Siempre le voy a tener un agradecimiento muy especial por lo que es. Es mi mayor compadre. Bautizó a mi hijo mayor”.

¿Cómo ha sido el matrimonio de Coque Muñiz?

Por otra parte, ‘Coque’ nos contó que cumplió 35 años de casado con Mina: “No hay pareja perfecta, pero nos han unido los hijos. Las cosas buenas y las cosas malas. Ha sido una extraordinaria mamá, una mujer dedicada al 100% a sus hijos. Ahora que somos abuelos es maravilloso y eso nos une más. Le doy gracias a la vida por haber encontrado a una mujer que ha sabido llevarnos. No sé qué hubiera pasado conmigo si ella no hubiera estado atrás guiándonos”.

“Hemos sido muy felices. Hemos tenido momentos difíciles. En ocasiones sentimos la necesidad de estar solos, pero hay mucho respeto, porque al final de la vida, admiras a las personas. Se van transformando muchas cosas de la pasión y el amor. Cambia el respeto y la lealtad de pareja. Le hemos echado muchas ganas y queremos, si se puede, seguir juntos”.

Finalmente, opinó sobre si cree que su hijo Axel pronto también pueda darle un nieto: “Está todavía muy chavo para ser padre. Es muy maduro, seguro, organizado, hace mucho deporte. Vive con su novia, Ximena Quiroz (hija del actor y productor Gerardo Quiroz), desde hace mucho tiempo. Lo extraño mucho en la casa. Cuando Mina se va a visitar a nuestra hija, que vive en Tijuana, me quedo solo y he aprendido muchas cosas. La soledad es un momento de reflexión para valorar lo bueno y lo malo. Me gusta leer. Mi espacio a solas lo disfruto, no lo sufro. Sé que tengo muchas personas a mi alrededor. Tengo mi oficina en mi casa, también están mis hermanos.