Adamari López cuenta cómo se enteró que tenía cáncer

Hace unas semanas, durante uno de los episodios de su programa de YouTube Ada y Chiqui De Show, Adamari López y Chiquibaby hablaron de la belleza y la aceptación natural, así como los retoques estéticos.

Fue en ese momento cuando la actriz y conductora se pronunció sobre la mastectomía y cómo se siente cuando observa las marcas que la cirugía le dejó, tras luchar contra el cáncer de mama que padeció en 2005.

Así se enteró Adamari López que tenía cáncer

Ahora, durante una entrevista con Yordi Rosado, Adamari López relató cómo fue que la enfermedad llegó a su vida, esto después de sentirse una bolita en un seno. Fue en 2005 cuando a través de una conferencia de prensa, hizo pública la noticia que cambiaría su vida.

La presentadora contó que se encontraba en una sesión de fotos cuando una de sus hermanas fue la encargada de recoger los resultados de la biopsia que se practicó. La actriz mencionó que, al ver el semblante de su hermana al llegar, sabía que no se trataban de buenas noticias.

«Tenía una sesión de fotos y de ahí me iba para el aeropuerto. Ya me habían terminado de maquillar, mi hermana y yo estábamos comiendo. Ella estaba detrás de mí, cuando volteo a verla no estaba y sabía que algo bueno no era; respiré y me dije tranquila», contó la conductora.

Con Luis Fonsi a su lado, pues tan solo unos días antes el cantante le había propuesto matrimonio, Adamari López no aguantó más la incertidumbre y rogó a su pareja que le dijera la verdad sobre su situación de salud, y fue ahí cuando Fonsi le dio la noticia de que el cáncer estaba presente.

La vida de Adamari López cambió por completo tras su diagnóstico de cáncer

«Veo a mi hermana y le pregunto que si todo bien y me dijo: ‘sí, Fonsi ya viene para acá’. Él llega con las manos en los bolsillos y se veía que había llorado. Traté de ver las fotos que me habían tomado y cuando vamos bajando le digo ‘dime qué pasó porque lo que me van a decir no es bueno’. Ahí me dijo que las pruebas de la biopsia habían salido positiva y que tenía cáncer», recordó.

Finalmente, Adamari López comentó que a partir de ese momento su vida empezó a cambiar, se sometió a quimioterapia, se rapó y por las noches se levantaba llorando.

«Así empezó ese caminar por el diagnóstico de cáncer. Me acuerdo de que en la noche estaba llorando, me levanté llorando. Yo quería quitarme el seno. Hice seis quimios y a los 14 días se me empezó a caer el pelo», finalizó.