¿Cómo bañarte correctamente? Sí, ¡existe un orden!

¿Sabías que puedes conseguir el pelo y la piel de tus sueños con la rutina adecuada dentro de la regadera? Aunque esta es una práctica que hacemos todos, la realidad es que no siempre lo hacemos bien, pues un shampoo y un jabón no bastarán para dejarte radiante.

Seguramente has visto la tendencia de everything shower en redes sociales, la cual se trata de una rutina intensa de baño para antes, durante y después de la regadera. Con esto no sólo tienes una experiencia de spa en tu casa, también sacarás el máximo provecho a tu baño. En este caso, el orden de los factores sí afecta el producto. Por eso, hicimos una lista paso a paso con todo lo que tienes que hacer para tener el everything shower ideal en la menor cantidad de tiempo y con mínimo esfuerzo. ¡Toma nota!

Esto es todo lo que tienes que hacer antes, durante y después de bañarte para verte perfecta

Antes de bañarte…

Cepíllate el pelo

Al desenredar la melena antes de mojarla, reduces la posibilidad de dañar los folículos capilares y minimizas la posibilidad de que se rompa el pelo, lo que puede ayudar a prevenir la formación de puntas abiertas y quiebre. Además, al eliminar los nudos y los enredos antes de aplicar shampoo y acondicionador aseguras una distribución más uniforme de los productos, lo que potencia su efectividad y hará que tengas el pelo más brillante y sano.

Temperatura del agua

Este paso es fundamental para garantizar el cuidado óptimo de la piel y el pelo. El agua demasiado caliente puede eliminar los aceites naturales de la piel, dejándola seca y propensa a la irritación, mientras que el cuero cabelludo puede sufrir de sequedad y descamación. Aunque el agua fría tiene muchos beneficios, es lo último que se nos antoja. Por eso, el agua tibia es la opción ideal, ya que ayuda a limpiar sin causar daño.

Durante el baño…

Primero shampoo

Cuando uses shampoo, asegúrate de distribuir el producto de manera uniforme, no simplemente lo pongas sobre la cabeza. Coloca una cantidad del tamaño de una moneda de diez pesos en tus manos y frótala por toda la cabeza. Asegúrate de llegar hasta la nuca, especialmente si tienes el pelo largo. Continúa frotando durante al menos 30-60 segundos antes de enjuagar, asegurándote de masajear realmente el cuero cabelludo para evitar que se vea grasoso.

Acondicionador

Una vez que tengas el shampoo completamente enjuagado es momento del acondicionador. Es importante que uses la mitad de acondicionador de lo que usaste de shampoo. Recuerda que solo hay que aplicar de medios a puntas y no lo dejes demasiado tiempo para que no te deje el pelo grasoso. Después de uno o dos minutos, enjuaga muy bien.

Lavar, exfoliar y rasurar el cuerpo

Si quieres exfoliarte, sólo hazlo de una o dos veces por semana, ya que la sobreexfoliación puede causar más daño que beneficio al dañar la barrera cutánea. Te recomendamos que tus días de exfoliación sean los mismos para rasurarte, ya que elimina las células muertas de la piel para facilitar el afeitado más suave posible.

Ahora, es hora de lavar el cuerpo. Es importante que cumplas con este paso después del shampoo y acondicionador para eliminar cualquier resto que haya quedado en el cuerpo y así evitar el acné corporal. Te recomendamos cambiar tu esponja cada dos meses y que siempre quede completamente seca después de cada baño. Lo último que debes lavar es la cara y asegúrate de no hacerlo con agua muy caliente.

Después del baño…

Hidratación

Aplica crema hidratante de inmediato, incluso cuando todavía estés húmedo. Esto sirve para retener el agua en la piel y lograr hidratarla. Tu cuerpo recién salido de la regadera es el lienzo perfecto para una crema hidratante espesa, lo que te ayuda a obtener el máximo beneficio de la fórmula.