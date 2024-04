Adamari López tuvo diferencias con su ex suegra por meterse en su relación

[ssba]

Adamari López hizo una sorprendente confesión sobre la relación que sostenía con su ex suegra, la mamá de Toni Costa, mientras aún estaban casados. La conductora reconoció que su vínculo con la señora Carmen Lozano no siempre fue perfecto y que en ocasiones tuvo que poner un alto porque se estaba metiendo en su matrimonio.

Durante el último episodio de su podcast Ada y Chiqui De Show, Adamari López habló de cómo se llevaba con la mamá de Toni Costa cuando era su suegra. La también actriz reconoció que, basándose en experiencias pasadas, ya sabía cómo quería que fuera su relación con la señora Carmen Lozano.

Adamari López le puso un alto a la mamá de Toni Costa

“Después de la relación anterior que tuve con la mamá de mi ex esposo, que fue tan bonita y tan permisiva, hubo cosas que quise poner como límite para la próxima persona que viniera, tanto para mi pareja como para la suegra”, explicó.

Adamari aceptó que, aunque lo hace con respeto, dice “abiertamente” lo que siente. “Si, por ejemplo, Carmen quería venir a expresar una idea en mi casa, a veces (yo) callaba, pero si era algo que definitivamente no me gustaba, ponía un hasta aquí”, contó.

López reveló que, para ella, Lozano llegó a entrometerse en temas que eran parte de su intimidad con el bailarín.“A veces, a lo mejor, sé que en algún momento hasta la debo haber hecho sentir mal al decirle una cosa que yo sé que ella venía con la mejor intención, pero a la misma vez se estaba metiendo en la relación”.

“Sí pienso que Carmen a veces hablaba o decía cosas que a mí no necesariamente me gustaban, y también yo le contestaba de alguna manera que a lo mejor a ella tampoco le gustaba”, externó.

¿Cómo es la relación de Adamari López con la mamá de Toni Costa?

A casi tres años de su separación de Toni Costa, Adamari López continúa cercana a su ex suegra, la abuela de su hija Alaïa. “Hemos llegado a entendernos y a respetarnos mucho, y creo que ha ido funcionando muy bien la relación”, comentó.

“Hoy día, nos seguimos diciendo las cosas como las pensamos porque ninguna de las dos cambia tampoco, con el respeto que nos tenemos, pero entendemos que esta relación va a ser para toda la vida”, añadió.

La conductora puertorriqueña compartió que la razón por la que “quiere muchísimo” a la señora Carmen Lozano es “el amor que ella le tiene” a sus nietas. “(Ella) se puede quitar la comida, se puede dejar de vestir y de comprar algo para ella por comprárselo a Alaïa y a Noah, sin duda alguna”, compartió.

“La relación ahora es en base a que ella es la abuela de la niña, ya no tiene injerencia en las cosas de mi casa porque ella va a la casa de su hijo, no a la mía. En mi casa yo tengo mis reglas y me encanta recibirla bajo mis reglas”, finalizó.