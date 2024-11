Es mi homenaje a México

La cantante colombiana Shakira confesó que “Ciega, sordomuda”, uno de sus primeros éxitos internacionales en su carrera musical, fue en honor al país azteca.

Durante su charla para la revista GQ España, la barranquillera reveló que el tema que hace más de 20 años cantó en versión mariachi para su concierto unplugged de MTV, también tiene una gran influencia de su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado.

“Es mi homenaje a México, mi deseo sublimado de jugar con trompetas mexicanas, es un arreglo que yo misma hice, debí haber sido trompetista en mi vida pasada, porque siempre se me ocurren arreglos de trompetas y arreglos de metales”, contó con orgullo la cantautora.

Sobre la influencia de la mujer que le dio la vida para componer la letra de uno de sus sencillos más recordados del inicio de su carrera, Shak explicó:

“Ciega, sordomuda es una frase que decía mucho mi madre: ‘hazte la ciega, la sorda y la muda’, se me quedó esto de ‘Ciega, sordomuda’ que decía mi madre”.

Finalmente, la ex de Gerard Piqué confesó que, además de estos dos grandes motivos, el tema del amor también tuvo un peso importante para crear este sencillo.

“Y me di cuenta que también era el estado natural del amante, del enamoramiento, el no ver, el no oír, lo irracional del amor, lo loco, lo espontáneo del amor, es esa ceguera y esa sordera por la que pasamos todos alguna vez”, agregó con una sonrisa.

Cabe mencionar que, en su más reciente producción discográfica, Shakira incluyó la canción El jefe, en colaboración con Fuerza Regida, grupo referente de los corridos tumbados, un subgénero de la música regional mexicana.