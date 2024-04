No cesa batalla legal contra su madre; asegura abogado de Frida Sofía

Los problemas entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía continúan, así lo dio a conocer el abogado Porfirio Domínguez, defensor de la única hija de la rockera.

En entrevista para el programa Sale el Sol, el letrado confirmó que la influencer planea dar un nuevo golpe legal contra la intérprete de Hacer el amor con otro por el departamento donde vive la joven en Miami.

“Estamos platicando un tema ahí que tiene contra su mamá, estamos viendo alguna estrategia exactamente, es lo que te puedo decir (por lo del departamento)”, indicó Domínguez a la periodista Ana María Alvarado.

“Hay un tema ahí que creo que no me consta todavía porque no tengo la documentación física, porque debe ser en consentimiento de ella”, añadió sin brindar más detalles al respecto.

Al respecto de esta información, en el 2022 una revista de circulación nacional reveló que presuntamente Alejandra desheredó a su hija y vendió el departamento de Miami que la también cantante habita.

¿ALEJANDRA LO VENDIÓ?

Según el medio, una fuente aseguró que Guzmán traspasó uno de los bienes que adquirió junto a su hija en 2018, mediante una empresa que crearon llamada A&F Empire, de la que cada una era accionista al 50%.

En este sentido, la fuente que refirió ser amigo de la familia contó que Guzmán ya tenía tiempo pensando en quitarle todo a Frida y el primer paso fue vender el inmueble a escondidas. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si es a raíz de esta información que la joven tomará cartas en el asunto.