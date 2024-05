Denuncia a conductor por drogarla y abusar de ella

María José Suárez, conductora y esposa del también presentador de televisión Mauricio Barcelata, denunció públicamente a su colega “Chito” Villegas, por presuntamente haberla drogado y abusar de ella.

La exparticipante de programas como Lucky Ladies o Reto 4 elementos reveló la forma en que recordó cuando aparentemente el conductor del canal Bandamax la narcotizó con escopolamina sustancia también conocida como “droga zombie”.

“Yo era ‘La Boca’ de Miembros al aire, todo empezó ahí, empecé a recordar. Un día fue un señor a hablar de drogas y cómo hacer intervenciones, empecé a tener flashazos y no sabía qué era, no me acordaba de nada”, explicó la actriz.

De la misma manera, Suárez detalló que al finalizar el programa se acercó al especialista y le contó lo que estaba ocurriendo por su mente. “Y me dice que me drogaron, entonces empiezo a cuestionar los recuerdos que estoy teniendo y me dijo que me dieron burundanga”, añadió.

Tras el impacto de la noticia, María José recalcó que tuvo que tomar terapia debido al dolor que le causaban los recuerdos de una noche, por lo que fue hasta el pasado 15 de abril cuando interpuso la denuncia, debido que tampoco recordaba por completo lo que le había ocurrido.

APOYO DE SU MARIDO

Al respecto del abuso, la pareja de Barcelata comentó que fue hace varios años, cuando asistió a una fiesta con un grupo de amigos entre los que estaba Villegas, y nunca imaginó lo que sucedería después.

“Le pedí que me llevara a mi casa porque me sentía muy mal, al llegar a mi domicilio me bajé de la camioneta con dificultad, al abrir la puerta de mi departamento sentí un desvanecer y me apoyé en su brazo, una vez adentro, mis hombros quedaron contra la pared”, narró.

Posteriormente, “Chito” le pidió permiso a María José para entrar al baño a su domicilio, por lo que ella accedió sin pensar que en ese momento el presentador se aprovecharía de la situación

Por su parte, Mauricio Barcelata ha brindado todo su apoyo a la conductora y a través de redes escribió: “Eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. Eres un ejemplo para mí y para tus hijos”.