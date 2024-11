Alertan por gripe del teflón provocada por gases tóxicos del sartén: conoce 5 síntomas

Los productos de la cocina son los que más utilizamos, por lo que debemos tener mayor precaución con ellos, es por eso que te revelamos qué es la ‘gripe del teflón’, provocada por gases tóxicos del sartén.

Por medio de la investigación ‘¿Tus sartenes de cocina te están enfermando?’, se ha informado que el uso de los sartenes podría ocasionar que los consumidores tengan síntomas similares a una gripe.

La sartén antiadherente es uno de los elementos indispensables en nuestro día a día, pero esconde un peligro: la gripe del Teflón, que ya afecta en el mundo a 200 personas, un dato que se ha multiplicado por veinte en menos de 10 años.

Y es que si el antiadherente supera los 260 grados de temperatura, puede liberar gases tóxicos y provocar consecuencias en nuestra salud como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, cansancio extremo, irritación de ojos y garganta e incluso problemas respiratorios.

Unos síntomas que pueden ser inmediatos o tardar horas en aparecer.

Además, se trata de un material tóxico indestructible, lo que significa que una vez inhalado se queda dentro de nuestro organismo.

Los expertos han advertido de que es más peligroso que un pesticida, por lo que hay que estar muy atentos a nuestras sartenes y, sobre todo, a no ponerlas demasiado fuertes.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Nicolás Olea, médico y catedrático, que nos ha contado que hay riesgos especialmente cuando hay una exposición aguda a los gases cuando la sartén se deja a alta temperatura, pierde el líquido y se va quemando el plástico.

Además, se conoce desde hace años que el perfluorado se ha incorporado a los organismos humanos y está en la sangre de todos los españoles.

«En las pruebas de monitorización hemos descrito como a cualquier edad y en los dos sexos el teflón está circulando por la sangre de todos los individuos», ha dicho.

Los gases se desprenden por un mal uso, ha explicado el doctor, es decir, a más de 260 grados y se quema la sartén porque ha superado su temperatura de resistencia.

«Lo malo es la exposición crónica en el uso diario», ha asegurado.

Eso sí, hay otras fuentes de exposición a los componentes perfluorados, como por ejemplo los textiles antimanchas, las tapicerías repelentes del agua o incluso el agua de bebida.

En Y ahora Sonsoles ya llevamos a cabo una investigación acerca de los riesgos de la sartén, que deben haber pasado todos los controles y evitar así cualquier resquicio de toxicidad.

¿Cuáles son los síntomas de la ‘gripe del teflón’?

Toma en cuenta que los signos de esta enfermedad pueden confundirse con los de otras afecciones, por ello, te compartimos cuáles son los síntomas de esta ‘gripe del teflón’, entre los más comunes se encuentran:

Fiebre baja

Opresión en el pecho

Tos

Fatiga

Dificultad para respirar

Recuerda que estos síntomas pueden aparecer entre dos y veinticuatro horas después de exponerse a los gases tóxicos, además, esta afección no provocará síntomas en vías respiratorias superiores, como congestión o secreción nasal.

¿Cómo evitar la gripe por el uso del teflón?

Si deseas evitar que esta afección perjudique a tu familia, debes saber que hay diferentes maneras de prevenirlo, como lo es evitar precalentar los utensilios de cocina.

Cocinas con aceite o mantequilla, ayudará a que los puntos de humo sean más bajos y disminuirá las probabilidades de que se formen vapores.

También puedes cocinar a fuego medio-bajo y te sugerimos no usar utensilios de metal, ya que pueden rayar el revestimiento de teflón en el sartén.