Zeus y Hades: cómo una imagen puede contar siglos de mitología griega

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En el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se conserva una pequeña figura de bronce que plantea un problema. Tiene barba, es griega y data de principios del siglo V antes de nuestra era. Pero los especialistas no pueden determinar con certeza si representa a Zeus o a Poseidón. La clave estaba en un objeto que sostenía en la mano derecha y que ya no está.

En abril de 2014, Últimas Noticias en Red informó que la exposición Keramiká, materia divina de la antigua Grecia, permanecería un mes más en el Museo Nacional de Antropología. La muestra, organizada con el Louvre, reunió alrededor de cien piezas antiguas. En muchas de ellas, reconocer a los dioses exigía fijarse en los objetos que llevaban consigo, no únicamente en sus caras.

El rayo que distingue a Zeus

La ficha de aquel bronce del Metropolitan Museum explica la dificultad. Si la figura llevaba un rayo, debía representar a Zeus. Si sostenía un tridente, era Poseidón, su hermano y señor de los mares. El tamaño de la pieza, apenas diez centímetros y medio, vuelve todavía más reveladora la ausencia de ese atributo.

En el mundo griego, Zeus gobernaba el cielo y ocupaba una posición central entre los dioses del Olimpo. Su relación con el trueno tenía una lógica que el público antiguo podía reconocer sin necesidad de leer una explicación junto a cada imagen.

Esa asociación se mantiene fuera de los museos. En la tragamonedas Gates of Olympus, de Pragmatic Play, disponible en Stadiobet México, Zeus aparece rodeado de templos, coronas y joyas. El escenario utiliza un repertorio de poder y riqueza que un espectador moderno reconoce como fantasía olímpica. No hace falta que el diseño reproduzca una vasija antigua para remitir al personaje.

Lo interesante del bronce del museo es justamente lo contrario. Si falta el objeto decisivo, ni siquiera una barba imponente permite resolver la identidad del dios. Los atributos importan más de lo que parece.

Tres hermanos y tres territorios

El Olimpo no era el único lugar importante en la imaginación griega. En el relato que recoge la Enciclopedia de la Historia del Mundo, los hermanos Zeus, Poseidón y Hades se repartieron el dominio del cosmos después de derrotar a sus adversarios divinos. Al primero le correspondió el cielo; al segundo, los mares; y al tercero, el mundo subterráneo.

El reparto explica por qué estos personajes aparecen relacionados aunque habiten espacios distintos. El mar no era una extensión del reino de Zeus. El inframundo tampoco era simplemente una montaña más allá del Olimpo. Cada dominio tenía su propio gobernante.

En México, una de las piezas que se exhibieron en Keramiká era una vasija de figuras rojas del siglo V a. C. En ella aparecían, entre otros dioses, Zeus, Poseidón, Hades y Perséfone. Verlos juntos ayuda a recordar que el universo mítico estaba poblado por familias y relaciones, no por personajes aislados.

Hades no es el equivalente del diablo

Es fácil interpretar cualquier figura que gobierna un mundo subterráneo como un villano absoluto. Esa lectura no explica bien la función de Hades en los mitos griegos. Era el señor de los muertos, una figura temida, pero pertenecía a la misma familia divina que Zeus.

Las representaciones antiguas tampoco lo muestran siempre como una criatura monstruosa. La Enciclopedia de la Historia del Mundo recoge imágenes en las que aparece como un hombre barbado con cetro o cornucopia. Esta última se relaciona con las riquezas de la tierra.

Los objetos permiten representar aspectos de una divinidad que su rostro no comunica. Una cornucopia, por ejemplo, abre una lectura distinta a la de un personaje asociado únicamente con la muerte.

Perséfone y el camino de regreso

Una crátera ática fechada hacia 440 a. C. y conservada en el Metropolitan Museum ofrece otra manera de imaginar el inframundo. La escena muestra a Perséfone saliendo de una abertura rocosa. Hermes interviene en el regreso, Hécate ilumina el camino con antorchas y Deméter espera a su hija.

La escena tiene algo muy cotidiano: Perséfone parece subir desde un nivel inferior del terreno. No hay necesidad de dibujar todo un reino subterráneo. El pintor concentra la atención en el regreso y en las figuras que lo hacen posible.

Según la explicación del museo, el mito relacionaba las ausencias y los regresos de Perséfone con el ciclo agrícola. La historia no termina en la oscuridad del reino de Hades. También habla de lo que vuelve a crecer cuando la joven regresa junto a su madre.

Lo que cambia cuando la mitología llega a una pantalla

Una reinterpretación moderna puede escoger el conflicto en lugar de los vínculos familiares. El título de la tragamonedas Zeus vs Hades – Gods of War convierte el contraste entre ambos hermanos en el centro de su planteamiento. Sus dos modalidades llevan los nombres de Olympus y Hades. Es una adaptación comercial de aquellos territorios míticos, no una descripción de la religión antigua.

En las vasijas, los dioses podían formar parte de una ceremonia o de un relato compartido. Una interfaz comercial les asigna funciones propias de su formato. Las tragamonedas son juegos de azar exclusivos para mayores de edad; apostar implica riesgo de perder dinero.

Quizá por eso vale la pena volver a observar aquella figura de bronce. Sin el objeto que sostenía, su identidad permanece abierta. Un detalle diminuto puede cambiar por completo la historia que creemos estar viendo.