Correcaminos cierra ante Santiago

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo esta listo para que este próximo viernes la filial de Correcaminos de la Liga Premier de la Segunda División cierre su participación de la primera vuelta de la temporada 2026-2027 ante Santiago FC.

El duelo está programado a las 10:00 horas en el Estadio Universitario “Profr. Eugenio Alvizo Porras”, duelo en eque busca el conjunto de la UAT lograr sacar los tres puntos en casa y de esta forma mantenerse arriba en la tabla de filiales.

Actualmente Correcaminos llega a este compromiso con 25 unidades, esto tras la victoria de 4-0 ante Cañoneros, lo cual actualmente lo coloca en la sexta posición de la tabla general. Y es que actualmente el cuadro que dirige Jorge Urbina no pierde desde la jornada 9, al sumar dos victoria y dos empates.

Por su parte el cuadro de Santiago FC el empate de la jornada pasa le alcanzó para colocarse un punto arriba de Correcaminos al sumar 26 puntos y escalar a la quinta posición de la tabla general. En tanto que el equipo regiomontano no pierde desde la fecha 5, por lo que no será nada fácil imponer condiciones.