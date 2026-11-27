Las taekwondoínas victorenses Emma Zapata y Rebeca González Esparza, del Gimnasio 11 Mina, tuvieron una destacada participación en el Grand Slam 2026, celebrado del 19 al 21 de noviembre en Irapuato, Guanajuato.

Emma Zapata consiguió la medalla de bronce, mientras que Rebeca González Esparza terminó en cuarto lugar.

Bajo la dirección de Luis Zapata, compitieron ante las mejores exponentes del país en sus respectivas categorías.

Rebeca ganó su primer combate y después enfrentó a la primera sembrada del torneo, ante quien logró quedarse con uno de los rounds, aunque no pudo avanzar a la disputa por las medallas.

Emma llegó hasta las semifinales. Después de perder el primer round, tomó ventaja de 2-0 en el segundo, pero su rival remontó en los últimos segundos para quedarse con el triunfo y dejarla con el bronce.

“Yo esperaba el primer lugar, pero estoy contenta porque me llevo una medalla”, comentó Emma, quien también destacó la satisfacción de estar entre las mejores competidoras del país.

Por su parte, Rebeca reconoció que se quedó con ganas de subir al podio, pero valoró su actuación y aseguró que continuará preparándose para buscar una medalla en próximas competencias.

Romualdo Salazar Ruiz, entrenador y responsable del Gimnasio 11 Mina, consideró que Emma y Rebeca tienen un futuro importante dentro del taekwondo, pues ambas cuentan con experiencia en competencias nacionales pese a su corta edad.

Añadió que el objetivo será mantener su preparación rumbo a los próximos compromisos, entre ellos las eliminatorias del próximo año para buscar un lugar en el proceso del Mundial de Cadetes.

El entrenador también reconoció el respaldo de las familias y el trabajo diario que realizan las deportistas, quienes combinan sus entrenamientos de dos a tres horas con sus responsabilidades escolares.