Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con el espíritu navideño y la pasión por el running, Recorriendo Tamaulipas anunció la realización de la tradicional Carrera del Pavo 2026, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 19 de diciembre.

La justa atlética de carácter recreativo contempla las distancias de 3 y 5 kilómetros, teniendo como punto de salida y meta el 17 Carrera Torres, donde las actividades arrancarán en punto de las 7:00 horas.

Los participantes disfrutarán del tradicional recorrido por la avenida Francisco I. Madero (calle 17), pasando por el emblemático pino navideño instalado en la Plaza del 15, uno de los principales atractivos de la capital tamaulipeca durante las fiestas decembrinas.

Como parte de los atractivos de esta fiesta deportiva, los primeros tres corredores en cruzar la meta serán premiados con un pavo, además de realizarse la tradicional rifa de pavos.

Asimismo, se premiará al mejor disfraz navideño en las categorías infantil y adulto, buscando incentivar la participación y convivencia de las familias victorenses.

El costo de inscripción será de 250 pesos por participante, que incluye gorro navideño y medalla conmemorativa del evento.

Los interesados podrán realizar su inscripción mediante transferencia bancaria, solicitando información a través del WhatsApp 834 202 1601.

Con esta actividad, Recorriendo Tamaulipas busca cerrar el año reuniendo a la comunidad runner de Ciudad Victoria en una auténtica fiesta deportiva, donde los disfraces, la convivencia y el ambiente navideño serán los protagonistas.