Cd. Victoria, Tamaulipas.– Motivado por afrontar un nuevo reto en su carrera profesional, el futbolista Khaled Amador aseguró que llega a Correcaminos con la ilusión de trascender y aportar su máximo esfuerzo de cara al torneo Clausura 2027 de la Liga de Expansión MX.

Procedente de Venados de Yucatán, el nuevo integrante del conjunto universitario destacó el trabajo que realiza el estratega Gabriel “Místico” Pereyra en coordinación con la directiva para conformar un equipo competitivo.

“El profesor Gaby, junto con la directiva, está armando un plantel muy competitivo y estoy muy honrado de ser uno de los jugadores que va a conformar el plantel para este torneo. Vamos por cosas importantes”, expresó.

Amador reconoció que su llegada a Ciudad Victoria representa un cambio significativo en su carrera, al ser la primera ocasión que cambia de equipo desde su incursión en la Liga de Expansión MX.

“Es un cambio muy drástico, pero a mi llegada me arroparon bien los del equipo, me arropó bien el cuerpo técnico. Tengo mucha comunicación con la directiva y estoy muy feliz, adaptándome al equipo y a la ciudad, pero todo va bien y yo vengo a dar mi máximo como siempre”.

El futbolista reveló que conocía parte de la historia de Correcaminos gracias a su tío, quien desde Mérida seguía al conjunto naranja durante su paso por la Primera División del futbol mexicano.

“Mi tío es muy fan del equipo, desde Mérida los apoyaba. Cuando le dije que iba a venir para acá, mi familia me dijo que era un buen equipo y qué bueno que fiché por una institución tan grande como Correcaminos”.

En cuanto a la competencia interna, Amador dejó en claro que buscará ganarse un lugar en el once titular, aunque su principal objetivo será contribuir al funcionamiento colectivo y responder cuando el estratega argentino requiera de sus servicios.

“Más que nada, lo que vengo es a aportar al equipo y en el momento que me toque y que me necesiten, ahí voy a estar”.

Finalmente, el nuevo refuerzo universitario se describió como un futbolista con buena visión de campo, capacidad para recorrer amplios sectores del terreno de juego y despliegue físico, características con las que espera contribuir a las aspiraciones del conjunto naranja.