La gente prefiere a Pepe Braña para alcalde de Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — La reciente encuesta de la firma Emotegia, ubicó a Pepe Braña Mojica al frente de las preferencias para encabezar la candidatura de la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con una medición realizada por dicha encuestadora, los resultados del estudio surgieron al preguntar a los ciudadanos a quién prefieren como candidato o candidata de dicho bloque partidista en la capital tamaulipeca y la gente respondió que Pepe Braña registrando un 23.48% de las menciones.

En segundo sitio aparece Hugo Reséndez con 16.13%, seguido por Blanca Anzaldúa con 7.66%.

El resto de los perfiles evaluados en la misma medición obtuvieron los siguientes porcentajes:

•⁠ ⁠Katalyna Méndez: 5.40%

•⁠ ⁠Lorena Zapata: 5.30%

•⁠ ⁠Gerardo Illoldi: 4.17%

•⁠ ⁠Luis García Reyes: 3.20%

•⁠ ⁠Rómulo Pérez: 2.34%

En este mismo reactivo, el 25.80% de los encuestados respondió «Ninguno» y el 6.52% eligió la opción «Otro».

En cuanto a la intención de voto por fuerza política en Ciudad Victoria, la encuesta de Emotegia indica que la alianza Morena-PT-PVEM alcanza el 38.05%, seguida por el PAN con 24.22%, el PRI con 8.42% y Movimiento Ciudadano con 7.54%. Más abajo figuran Somos MX con 0.16% y Partido Paz con 0.13%, mientras que el 21.22% señaló que no votaría por ninguno y el 0.26% por otra alternativa.

Asimismo, el estudio compara el respaldo hacia la coalición Morena-PT-PVEM en tres municipios de la entidad, situándola con un 45% en Reynosa, 38% en Ciudad Victoria y 38% en Matamoros.

De acuerdo con la ficha técnica difundida por la casa encuestadora, el levantamiento se efectuó del 9 al 13 de noviembre de 2026 mediante encuestas digitales autoaplicables a residentes mayores de 18 años en cada municipio evaluado.

El estudio cuenta con una muestra de 1,000 casos efectivos por municipio, un margen de error teórico de ±3.1% y un nivel de confianza del 95%.